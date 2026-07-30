Пожары под Бордо во Франции остановили работу оборонных предприятий Airbus, Thales и ArianeGroup

Пожары под Бордо остановили работу французских оборонных и авиакосмических предприятий, в том числе Airbus, Thales и ArianeGroup, пишет The Wall Street Journal. Компании заявили, что закрытие площадок носит предупредительный характер, а планы действий на случай ЧС уже активированы для защиты персонала и чувствительных объектов. Dassault Aviation, выпускающая истребители Rafale, перевезла чувствительное оборудование с площадок, находящихся под угрозой, на другой свой объект и ближайшую военную авиабазу.

Отставной генерал Жан-Марк Лоран, эксперт по обороне и авиакосмической отрасли в Sciences Po Bordeaux, отметил в комментарии изданию, что существование оборонного кластера в Бордо объясняется историческими причинами — территория вокруг Сен-Медар-ан-Жаль была местом расположения королевских пороховых заводов еще при Людовике XIV в XVII веке, более чем за сто лет до появления окружающего Ланды леса. После Второй мировой войны французское государство превратило этот район в ключевой центр своих баллистических, ядерных и космических программ, сознательно сконцентрировав оборонную промышленность подальше от границы с Германией — историческим противником страны.

В компаниях отмечают, что немедленный ущерб от пожаров оказался ограниченным благодаря скорой плановой остановке производства в августе, однако при дальнейшем распространении огня сбои могут затронуть всю цепочку авиакосмических поставок. Гендиректор Airbus Гийом Фори заявил аналитикам в среду, что для компании крайне важно, чтобы пожарные не позволили огню добраться до крупных промышленных объектов — «не только наших, но и чужих».

Пожары вынудили Thales закрыть три площадки, включая кампус в Мериньяке, где выпускают электронные системы для истребителей Rafale и военных вертолетов. Поставщик Safran остановил четыре близлежащих предприятия с примерно 500 сотрудниками. Airbus закрыл два объекта: в регионе Солонь и Мериньяке, где производятся детали кабин, элементы фюзеляжа, носовые обтекатели и закрылки для линейки коммерческих самолетов компании, а также комплектующие для бизнес-джетов Dassault и Bombardier и турбовинтовых самолетов ATR. ArianeGroup эвакуировала и закрыла площадки в Ле-Айан и Сен-Медар-ан-Жаль, где производятся ракетные двигатели для французских носителей и подводной баллистической ракеты M51, а MBDA закрыла завод по производству ракетных двигателей Roxel.

Как отмечает WSJ, растущий риск заставляет французские власти и промышленность адаптироваться: после разрушительного пожарного сезона 2022 года Франция ужесточила требования к расчистке растительности вокруг зданий и промышленных объектов в пожароопасных районах. Исследование климатического консалтингового агентства Callendar, проведенное после того, как пожары в Южной Корее в 2022 году подошли к АЭС Хануль, показало, что около четверти из более чем 300 опасных промышленных объектов Франции, расположенных рядом с лесами, уже сталкиваются со значительным риском пожаров — при среднем по опасности сценарии развития событий эта доля может вырасти до 75% к 2050 году.

Ранее сообщалось, что во французском департаменте Жиронда из-за масштабного лесного пожара эвакуировали около 220 тысяч человек. Тогда выгоревшая территория была примерно в четыре раза больше административной площади Парижа, составляющей около 105 км², и продолжала расширяться.