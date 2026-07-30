Семьи подозреваемых в избиении агрария Никиты Зезина заявили в полицию, обвинив ученого в похищении их детей. Избитый ученый вскоре умер

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО предпринимателя Александра Реверука, задержанного за избиение членкора РАН, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, который впоследствии скончался. Как пишет «Медиазона», Реверуку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).
Сообщается также, что матери детей, из-за которых возник конфликт, приведший к избиению, подали в СКР три заявления, утверждая, что Зезин похитил их детей. По словам адвоката, потерпевших семь человек: дети и их родители, передает E1.RU. Реверук на суде рассказал, что поначалу в полиции отказывались принять заявление и угрожали лишением родительских прав.
Согласно версии, обнародованной СКР, 13 июля 38-летний Реверук в ходе конфликта ударил 67-летнего Никиту Зезина и его заместителя, 58-летнего Александра Шанина, «которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение». «В последующем один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания», — добавили в СКР.
О задержании Реверука стало известно 29 июля, позднее в тот же день был задержан второй подозреваемый. Им оказался 39-летний Аркадий Вагнер.
О гибели Зезина 27 июля рассказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер:
«Никита Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей в возрасте 8–10 лет на нескольких квадроциклах, застрявших в поле, которые перед этим носились по посевам и их уничтожали. Подойдя к детям, попросили телефон родителей, позвонили и договорились, что дети сейчас на поле одни, квадроциклы завязли в грязи, уже вечер — и сейчас они их на УАЗе довезут до института, где и передадут родителям.
Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, всё сопровождалось криками и угрозами».
Вагнер в интервью екатеринбургскому «4 каналу» утверждал, что дети пожаловались, будто ученые угрожали им палкой. «Мы задали вопрос, зачем они увезли детей. Они не ответили. Александр толкнул одного», — говорил Вагнер, отрицая, что ученых избили.
«Когда родители увидели это, на эмоциях ему задали вопрос: „Ты почему забрал чужих детей?“ Он ничего не смог ответить. Тогда мой муж его ударил по лицу. Он не отрицает это. На эмоциях, как родитель, сработала просто родительская реакция. Не били его, ни по животу, не пинали ногами. Он не валялся на земле. Нет такого, не зафиксировано нигде. Мы вызвали Росгвардию», — такую версию событий изложила жена Реверука Светлана Поташкина.
Реверук на суде отрицал причастность к смерти Зезина, а также возмущался запретом кататься по полям, где и сам катался в детстве.
«Никогда нам никто ничего не запрещал, там есть полевые дороги, которые к полям не относятся. У меня есть видео, где они своим „уазиком“ сами полполя передавили. Дети стояли с краю на полевой дороге, собирали спокойно в пакеты горох. Человек погиб по естественным причинам, я к этому не причастен. Человек был больной, что я могу сделать».