Семьи подозреваемых в избиении агрария Никиты Зезина заявили в полицию, обвинив ученого в похищении их детей. Избитый ученый вскоре умер

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО предпринимателя Александра Реверука, задержанного за избиение членкора РАН, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, который впоследствии скончался. Как пишет «Медиазона», Реверуку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

Сообщается также, что матери детей, из-за которых возник конфликт, приведший к избиению, подали в СКР три заявления, утверждая, что Зезин похитил их детей. По словам адвоката, потерпевших семь человек: дети и их родители, передает E1.RU. Реверук на суде рассказал, что поначалу в полиции отказывались принять заявление и угрожали лишением родительских прав.

Согласно версии, обнародованной СКР, 13 июля 38-летний Реверук в ходе конфликта ударил 67-летнего Никиту Зезина и его заместителя, 58-летнего Александра Шанина, «которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение». «В последующем один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания», — добавили в СКР.

О задержании Реверука стало известно 29 июля, позднее в тот же день был задержан второй подозреваемый. Им оказался 39-летний Аркадий Вагнер.