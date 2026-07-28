В Екатеринбурге погиб ученый-аграрий Никита Зезин. За неделю до смерти его избил отец детей, которым он помешал портить опытные поля

В Свердловской области убили ученого, членкора РАН, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина. Ему было 67 лет. Управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело. В Telegram-канале Следственного комитета утверждается, что правоохранители уже установили личности участников инцидента и один из них уже доставлен на допрос.

Вечером 27 июля в том же канале появилось короткое сообщение о том, что дело находится на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина:

«В соцмедиа размещена публикация, согласно которой Председателю СК России Бастрыкину А.И. направлено обращение, связанное с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался. <...> Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», — говорится в сообщении.

Вероятнее всего, речь идет о посте, который опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. В нем говорится, что 13 июля Зезин вместе с сотрудником центра Александром Шаниным объезжал опытные поля, года заметил группу детей 8–10 лет, которые ездили по полю на квадроциклах и застряли в грязи. Зезин взял у детей телефон родителей и договорился с ними, что довезет детей до института, что и было сделано.

«Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и изрыгая мат ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, всё сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич практически потерял сознание, и нелюди принялись бить А. Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны», — написал Вегнер. По словам депутата, в результате избиения у Зезина не выдержало сердце и он погиб.

В пресс-релизе научного центра, который возглавлял Зенин, говорится, что он скончался 22 июля, о причинах его смерти не упоминается. В сообщении говорится, что всего за неделю до смерти Зезина наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, а в апреле 2026 года он был удостоен Национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России».

Telegram-канал «112» опубликовал видео конфликта, на котором видно, как один из мужчин толкает и бьет Зезина, после чего другой отводит в сторону группу детей. В посте говорится, что Зезин умер в больнице от инфаркта.