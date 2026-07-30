Австралия подала в суд на Telegram за неудаление контента, пропагандирующего терроризм. Сервису грозит штраф в размере более $37 млн

Австралийский регулятор интернет-безопасности eSafety подал иск в Федеральный суд против Telegram. Ведомство обвинило мессенджер в неспособности выполнять требования по выявлению и удалению контента, пропагандирующего терроризм, в том числе видео терактов, казней и массовой стрельбы. Платформе грозит штраф до 54,6 млн австралийских долларов ($37,9 млн).

Регулятор утверждает, что Telegram проигнорировал требования по борьбе с запрещенным контентом и своевременно не удалял материалы после жалоб пользователей. Кроме того, сервис не блокировал аккаунты, каналы и группы, связанные с подобными материалами.

Например, видео с массовым убийством в мечетях Крайстчерча в 2019 году (крупнейший теракт в истории Новой Зеландии) и ролики с массовой стрельбой в одном из супермаркетов в городе Буффало, штат Нью-Йорк, оставались доступными почти три месяца после загрузки их на платформу.

По словам комиссара eSafety по вопросам электронной безопасности Джули Инман Грант, регулятор еще в марте 2024 года обратился к Telegram с вопросом, как именно мессенджер борется с экстремистскими и пропагандирующими терроризм материалами, однако натолкнулся на «пять очень трудных месяцев игнорирования». И хотя позднее платформа вышла на связь, ее администрация продолжила «попустительствовать» распространению подобного контента. Отмечается, что в среднем аудитория Telegram в Австралии составляет 1,5 млн пользователей в месяц.

В Telegram в ответ на запрос агентства Reuters заявили, что отвергают все обвинения и собираются оспаривать их в суде. Там добавили, что только в 2026 году платформа заблокировала тысячи экстремистских сообществ.

Накануне, 29 июля, ФСБ заочно предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. Там заявили, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины «для подготовки терактов и массовых убийств в России».

В августе 2024 года Дурова задержали во Франции. Власти этой страны выдвинули против него ряд обвинений, в том числе в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами, соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, киберпреступлениях и мошенничестве. В 2025 году Дурову позволили уехать из Франции, но расследование по его делу продолжается.