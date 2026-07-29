Родственники жертв авиакатастрофы 2015 года, когда пилот Germanwings направил самолет в гору, подали иски против ФРГ, требуя компенсации

Седьмая гражданская палата Земельного суда Брауншвейга приняла к рассмотрению иски против Германии от родственников пассажиров рейса из Барселоны в Дюссельдорф авиакомпании Germanwings, погибших в авиакатастрофе 24 марта 2015 года, сообщает Der Spiegel.

Тогда 27-летний второй пилот Андреас Лубиц намеренно направил самолет Airbus-320 в одну из гор Французских Альп, желая покончить жизнь самоубийством. Дальнейшее расследование показало, что он страдал от депрессии. Погибли все, кто находился на борту, — 144 пассажира и шесть членов экипажа.

Иски подали 30 истцов, они требуют от немецкого правительства компенсации в размере от €500 до €110 тысяч. Истцы обвиняют Федеральное министерство транспорта и подчиненное ему Федеральное управление гражданской авиации в халатности. Родственники погибших настаивают, что ведомства не контролировали должным образом состояние Лубица, что в итоге и привело к трагедии. Федеральное управление гражданской авиации базируется именно в Брауншвейге, поэтому иски будут рассматриваться там.

В официальном пресс-релизе палата суда сообщила, что заранее предупредила истцов о том, что иски, вероятно, будут признаны необоснованными, поскольку, согласно ст. 839 Гражданского кодекса Германии, госслужащие, виновные в халатности, обязаны возместить ущерб пострадавшим, только если у пострадавших нет возможности получить компенсацию иным способом. В данном же случае считается, что истцы должны потребовать возмещение ущерба у авиакомпании.