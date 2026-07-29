Бывшую главу телеканала RT France Ксению Фëдорову выдворят из Франции. Соответствующее постановление вручили ее адвокату

Бывшую главу французского подразделения телеканала RT Ксению Фëдорову вышлют из Франции, сообщает Liberation. По данным издания, 29 июля представители полиции Парижа вручили ее адвокату постановление о депортации.

В документе говорится, что действия Фëдоровой «подрывают фундаментальные интересы государства», а ее пребывание на территории Франции «представляет серьезную угрозу общественному порядку». Французские власти считают, что она участвует в кампании дезинформации, которую проводит Москва, «имея целью манипулировать общественным мнением», «подорвать доверие европейских граждан и, в частности, французских граждан к своим институтам».

Liberation отмечает, что Фëдорова прожила во Франции последние десять лет.

В начале февраля 2022 года французские власти начали расследование в отношении RT France. В январе 2023-го были заблокированы банковские счета телеканала, после чего Фëдорова заявила о прекращении его работы. Сама она осталась во Франции и устроилась на работу на правоконсервативный телеканал CNews.

В 2019 году главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказывала, что RT France и лично Ксения Фëдорова получают угрозы.