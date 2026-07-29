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Бывшую главу телеканала RT France Ксению Фëдорову выдворят из Франции. Соответствующее постановление вручили ее адвокату

The Insider
Ксения Фëдорова. Фото: AFP

Ксения Фëдорова. Фото: AFP

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Бывшую главу французского подразделения телеканала RT Ксению Фëдорову вышлют из Франции, сообщает Liberation. По данным издания, 29 июля представители полиции Парижа вручили ее адвокату постановление о депортации.

В документе говорится, что действия Фëдоровой «подрывают фундаментальные интересы государства», а ее пребывание на территории Франции «представляет серьезную угрозу общественному порядку». Французские власти считают, что она участвует в кампании дезинформации, которую проводит Москва, «имея целью манипулировать общественным мнением», «подорвать доверие европейских граждан и, в частности, французских граждан к своим институтам».

Liberation отмечает, что Фëдорова прожила во Франции последние десять лет. 

В начале февраля 2022 года французские власти начали расследование в отношении RT France. В январе 2023-го были заблокированы банковские счета телеканала, после чего Фëдорова заявила о прекращении его работы. Сама она осталась во Франции и устроилась на работу на правоконсервативный телеканал CNews.

В 2019 году главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказывала, что RT France и лично Ксения Фëдорова получают угрозы.

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