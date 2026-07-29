Рост цен, стагнация экономики и надежды на федеральные деньги: «правительство» Севастополя опубликовало экономический прогноз на три года

Отдельное приложение посвящено кадровой потребности экономики Севастополя. Согласно прогнозу, в 2026 году городу требуется 261,6 тысячи занятых, в 2027-м — 265,5 тысячи, в 2028-м — 266,7 тысячи, а в 2029-м — 269,4 тысячи.

Таким образом, за три года общая потребность должна вырасти примерно на 7,8 тысячи человек, или на 3%.

Самой крупной отраслью по числу необходимых работников останется торговля и ремонт автомобилей. В 2026 году ее потребность оценивается в 53,7 тысячи человек. В 2027-м она должна вырасти до 53,9 тысячи, после чего снизиться до 53,4 тысячи и в 2029 году составить 53,5 тысячи. То есть здесь власти не ожидают существенного расширения.

В строительстве потребуется около 34,2 тысячи работников в 2026 году и 34,4 тысячи к 2029-му. Несмотря на обещанный рост объемов строительных работ, кадровая потребность отрасли увеличивается лишь на 180 человек. Это может означать, что власти рассчитывают на восстановление загрузки уже существующих компаний и работников, а не на массовое создание новых рабочих мест.

Наибольший абсолютный прирост власти ожидают в гостиничном бизнесе и общественном питании: потребность должна увеличиться с 16,8 тысячи работников в 2026 году до 18,6 тысячи в 2029-м — на 1830 человек, или почти на 11%. На втором месте находятся транспортировка и хранение: с 17,9 тысячи до 19,5 тысячи работников, то есть примерно на 1540 человек, или на 8,6%.

В государственном управлении, включая обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение, потребность вырастет с 20,1 тысячи до 20,8 тысячи человек. Это больше, чем в здравоохранении, образовании, транспорте или гостиничном секторе по отдельности.

В здравоохранении прогнозируется увеличение с 15,6 тысячи работников до 16 тысяч. В образовании — рост с 17,7 тысячи до 18 тысяч в 2028 году, после чего небольшое снижение до 17,99 тысячи. Сектор финансов и страхования, напротив, будет постепенно сокращаться: с 2070 работников в 2026 году до 2030 в 2029-м. Небольшое снижение также ожидается в административных и вспомогательных услугах.

В методике учитываются как существующие рабочие места, так и дополнительная потребность: замена людей, уходящих на пенсию, и заполнение новых мест, возникающих при расширении предприятий и реализации инвестиционных проектов.

Тем не менее в самом документе целью прогноза прямо названо снижение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы, а также регулирование миграционных потоков.

При этом число иностранных трудовых мигрантов в основном прогнозе остается неизменным: 3 тысячи человек ежегодно до 2029 года. Одновременно общая численность рабочей силы должна вырасти с 305,2 тысячи человек в 2026 году до 319,9 тысячи в 2029-м. За счет каких именно демографических и миграционных процессов должно произойти такое увеличение, не объясняется. В пояснительной записке говорится только, что формирование трудовых ресурсов будет зависеть от демографических и миграционных процессов.