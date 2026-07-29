Рост цен, стагнация экономики и надежды на федеральные деньги: «правительство» Севастополя опубликовало экономический прогноз на три года

- 1.Власти официально признали, что экономика Севастополя пострадала из-за войны
- 2.Севастополь назван «логистическим тупиком», где цены выше среднероссийских
- 3.После нулевого роста в 2026 году экономике обещают только медленное восстановление
- 4.Стройка рухнула почти вдвое после завершения крупнейших государственных объектов
- 5.После первого повышения коммунальные услуги подорожают еще на 11–13,8%
- 6.Экспорт Севастополя сократился почти вдвое и может продолжить падение из-за санкций
- 7.Экономический рост по-прежнему зависит от федерального бюджета и государственных строек
- 8.На фоне проблем с туризмом власти планируют курортные и девелоперские проекты на сотни миллиардов рублей
- 9.Экономике потребуется почти на 8 тысяч работников больше, особенно в транспорте, общепите и промышленности
Правительство аннексированного Севастополя подготовило прогноз социально-экономического развития города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ состоит из основного набора показателей, пояснительной записки, параметров государственных программ и прогноза потребности в работниках.
Формально власти предлагают два сценария: базовый и консервативный. Первый назван наиболее вероятным, второй исходит из возможного ухудшения внешнеэкономических условий. Однако даже основной сценарий не предполагает быстрого восстановления: в 2026 году экономика должна фактически остановиться, промышленное производство — сократиться, а заметная часть будущего роста по-прежнему будет зависеть от государственных расходов, федеральных трансфертов и крупных инфраструктурных строек.
При этом в документе открыто признается, что на экономику Севастополя влияют украинские атаки, повреждение энергетической инфраструктуры, санкции, дефицит топлива и нарушение транспортной логистики.
Власти официально признали, что экономика Севастополя пострадала из-за войны
Пояснительная записка начинается с признания, что новый прогноз составлялся в значительно более тяжелых геополитических и экономических условиях, чем предыдущий. В качестве факторов, которые непосредственно ограничивают рост экономики, правительство Севастополя перечисляет высокий уровень террористической опасности, повреждения энергетической инфраструктуры, санкционное давление и участившиеся атаки Украины.
В документе отдельно упоминается региональная чрезвычайная ситуация техногенного характера, возникшая после аварии на объектах электроэнергетики. Ее власти связывают с обстрелами со стороны Украины. Проблемы энергоснабжения рассматриваются как фактор, влияющий на весь экономический прогноз города.
Еще один обозначенный властями риск — острый дефицит топлива. Вместе с ним в документе названы значительные изменения в работе железнодорожного транспорта, сложности с доставкой грузов в Севастополь и проблемы с вывозом произведенной в городе продукции. То есть война влияет на местную экономику сразу на нескольких уровнях: нарушает энергоснабжение, усложняет перевозки, увеличивает стоимость логистики, ограничивает работу предприятий и делает более рискованными инвестиции, признают оккупационные власти.
Власти утверждают, что уже приняли антикризисные меры для поддержки населения и бизнеса, однако признают: в 2026 году некоторые экономические показатели не смогут превысить уровни предыдущих лет. Начало постепенного восстановления чиновники откладывают на 2027 год. Но даже тогда речь идет не о возвращении к быстрому росту, а лишь о медленном выходе из нынешнего спада.
Севастополь назван «логистическим тупиком», где цены выше среднероссийских
В прогнозе власти фактически признают, что жители Севастополя платят за товары и услуги больше из-за географической и транспортной изоляции города. В пояснительной записке Севастополь прямо назван «логистическим тупиком». Именно этим правительство объясняет, почему, по его оценке, цены на товары и услуги в городе выше среднероссийских.
Для города, снабжение которого зависит от ограниченного числа маршрутов через аннексированный Крым, любые нарушения перевозок быстро отражаются на стоимости продуктов, топлива, строительных материалов и других товаров. Дополнительное давление создают санкции, военные риски и перебои в транспортном сообщении, которые власти перечисляют в других разделах того же прогноза.
В 2025 году инфляция в Севастополе составила 11%. Для сравнения: в декабре 2025 года инфляция в годовом выражении оценивалась в 6,8%, тогда как годом ранее она составляла 10,7%.
Несмотря на взлет цен на топливо и зависящие от него товары, власти ожидают, что по итогам 2026 года рост цен будет вдвое ниже: на 2026 год правительство закладывает инфляцию в размере 5,6%, а на каждый из трех следующих лет — ровно 4%. Вероятно, власти просто повторяют за Центробанком, цель которого — снизить инфляцию до 4%.
При этом потребительская активность пока продолжает расти. В 2025 году оборот розничной торговли достиг 128,2 млрд рублей. В сопоставимых ценах, то есть без учета подорожания товаров, он вырос на 2,2%. Оборот общественного питания увеличился на 5,7%, а объем платных услуг населению — на 3,7%. На 2027–2029 годы власти прогнозируют ежегодный реальный рост розничной торговли на 3,1–4,4%, а платных услуг — на 2,6–3,8%.
После нулевого роста в 2026 году экономике обещают только медленное восстановление
Официальный прогноз показывает, что в 2026 году экономика Севастополя фактически войдет в стагнацию. После роста валового регионального продукта на 1,4% в 2025 году его физический объем в 2026-м должен остаться на уровне предыдущего года.
Номинально ВРП вырастет примерно до 318,8 млрд рублей, однако этот рост будет связан в основном с изменением цен. В реальном выражении экономика не увеличится.
В базовом сценарии рост возобновится в 2027 году и составит лишь 1,5%. В консервативном — 0,9%. На 2028 год прогнозируется соответственно 2,2% и 1,8%, на 2029-й — 2,7% и 2,3%. За весь трехлетний период экономика должна увеличиться к уровню 2026 года на 5,1–6,5%.
Это означает, что даже по наиболее благоприятному сценарию средний ежегодный рост будет оставаться умеренным. Никакого резкого послевоенного или инвестиционного подъема в прогнозе нет.
Номинальный объем ВРП в базовом варианте должен достичь 336,2 млрд рублей в 2027 году, 358 млрд в 2028-м и 383,5 млрд рублей в 2029-м. Однако эти цифры включают инфляцию и сами по себе не свидетельствуют о сопоставимом росте экономики.
Главными источниками будущего увеличения ВРП власти называют обрабатывающие производства, электроэнергетику, торговлю, профессиональную и научную деятельность, а также инвестиции в основной капитал. При этом промышленность, строительство и инвестиции перед началом прогнозного периода переживают спад.
Промышленное производство после роста на 2,6% в 2025 году должно сократиться в 2026-м на 2,6–2,9%. На последующие годы заложен так называемый компенсационный рост: около 2–2,3% в 2027 году, 2,4–2,7% в 2028-м и 2,7–3,1% в 2029-м. Это позволит постепенно отыграть падение, но не означает начала промышленного бума.
Восстановление власти связывают с производством напитков, химических веществ, неметаллической минеральной продукции, транспортных средств и оборудования. Более подробной разбивки по предприятиям в документе нет.
Слабую динамику показывает и производительность труда. В 2024 году она, согласно прогнозной таблице, упала на 3%, в 2025–2027 годах должна фактически не измениться, а затем расти лишь на несколько десятых процента ежегодно. К 2029 году даже в базовом сценарии увеличение производительности ожидается всего на 0,5% за год.
Стройка рухнула почти вдвое после завершения крупнейших государственных объектов
Наиболее сильное снижение — в строительстве. В 2024 году объем работ в этой отрасли составлял 81,9 млрд рублей, а в 2025-м снизился до 44,7 млрд. В денежном выражении падение составило около 37,1 млрд рублей, или примерно 45%.
В пояснительной записке власти формулируют это еще жестче: объем строительных работ уменьшился в 2,2 раза.
Снижение объясняется прежде всего высокой базой 2024 года, когда в Севастополе завершались или активно строились крупнейшие объекты, финансируемые государством. В документе упомянуты музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», Академия хореографии и Театр оперы и балета.
Иными словами, строительный бум в городе во многом был обеспечен несколькими мегапроектами. После их завершения общий показатель отрасли резко сократился.
При этом жилищное строительство не прекратилось. В 2025 году в эксплуатацию ввели 2210 жилых зданий общей площадью 410,4 тысячи кв. м. Годом ранее число жилых зданий было почти таким же — 2199. Однако количество введенных нежилых зданий сократилось с 57 до 48.
В 2026 году объем строительства в денежном выражении должен увеличиться до 47,6 млрд рублей, но индекс физического объема останется на уровне 100%. То есть реального роста по сравнению с 2025 годом власти не ожидают: увеличение денежного показателя будет связано преимущественно с ценами.
С 2027 года в прогноз закладывается восстановление. Объем работ должен вырасти до 53,8 млрд рублей по базовому сценарию, затем до 60,4 млрд и 68 млрд рублей. В реальном выражении ежегодный рост предполагается на уровне 7,6%, 7,8% и 8,2% соответственно.
Даже при этом к 2029 году номинальный объем строительных работ останется ниже уровня 2024 года — 68 млрд против 81,9 млрд рублей. С учетом инфляции разрыв в реальном выражении будет еще больше.
Возвращение отрасли к росту вновь связывается главным образом с государственными программами. В 2026–2029 годах власти обещают ввести 43 объекта капитального строительства, включая городскую инфраструктуру и социальные объекты. То есть восстановление строительства снова зависит от бюджетных вложений и реализации утвержденных государством проектов.
После первого повышения коммунальные услуги подорожают еще на 11–13,8%
В 2026 году коммунальные тарифы в Севастополе повышаются в два этапа.
С 1 января плата за коммунальные услуги выросла в среднем на 1,7%. Власти объясняют это повышением ставки НДС с 20 до 22%. В пояснительной записке подчеркивается, что сами тарифы без учета налога на первом этапе не менялись.
Основное повышение запланировано на 1 октября. Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и вывоз твердых коммунальных отходов должны подорожать на 13,8%. Рост тарифов на электроэнергию составит до 11,3%.
Розничные цены на природный газ для населения также планируется повысить на 13,8%.
Экспорт Севастополя сократился почти вдвое и может продолжить падение из-за санкций
Внешняя торговля Севастополя остается крайне небольшой и продолжает сокращаться. В 2024 году экспорт товаров составлял $5,2 млн, в 2025-м — уже $2,8 млн, а в 2026 году должен снизиться до $2,2 млн.
Таким образом, всего за два года экспорт сократится примерно на 58%.
Даже базовый сценарий не предполагает возвращения к показателю 2024 года. В 2027 году экспорт должен составить $2,7 млн, в 2028-м — $3,2 млн, а в 2029-м — $3,5 млн. Это примерно на треть меньше уровня 2024 года.
В консервативном сценарии власти ждут продолжения падения: до $1,8 млн в 2027 году, $1,5 млн в 2028-м и $1,3 млн в 2029 году. По сравнению с 2024 годом экспорт в таком случае сократится в четыре раза.
Причины чиновники называют прямо: усиление санкций и логистических трудностей. Для Севастополя, который находится под международными ограничениями после российской аннексии Крыма, возможности прямой внешней торговли и так крайне ограничены. Дополнительные военные и транспортные риски еще больше осложняют поставки.
Импорт также резко сократился: в 2024 году он составлял $12,9 млн, в 2025-м — $9,6 млн, а в 2026 году должен упасть до $3,4 млн.
В дальнейшем власти ожидают его небольшого восстановления. По базовому сценарию импорт вырастет до $3,6 млн в 2027 году, $4 млн в 2028-м и $4,4 млн в 2029-м. В документе это связывают с запуском крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Примечательно, что в консервативном сценарии импорт в 2029 году даже немного выше — $4,5 млн. Однако власти объясняют это не увеличением объемов поставок, а ростом стоимости логистики и энергоресурсов. Иными словами, более высокий денежный показатель в неблагоприятном сценарии будет означать не больше ввезенных товаров, а более дорогую доставку прежнего или даже меньшего объема продукции.
Экономический рост по-прежнему зависит от федерального бюджета и государственных строек
Прогноз строится на предположении, что государство продолжит вкладывать в Севастополь значительные средства. В пояснительной записке практически все основные источники будущего роста связаны с госполитикой, федеральными и региональными программами, капитальным строительством, свободной экономической зоной и крупными инвестиционными проектами.
Общий объем финансирования государственных программ Севастополя в таблице оценивается в 675,3 млрд рублей. В эту сумму включено финансирование за разные годы действия программ, в том числе показатели 2025–2029 годов и средства, относящиеся к другим периодам.
На 2025 год по всем программам предусмотрено 99,1 млрд рублей, на 2026-й — 98,5 млрд, на 2027-й — 95,8 млрд, на 2028-й — 99,9 млрд, а на 2029-й — 116,3 млрд рублей.
Значительную часть этих средств составляют федеральные трансферты. Их общий объем в таблице достигает 179,4 млрд рублей. На 2025 год предусмотрено 28 млрд федеральных рублей, на 2026-й — 25,8 млрд, на 2027-й — 28,3 млрд, на 2028-й — 29,4 млрд, на 2029-й — 23,3 млрд.
Еще 16 млрд рублей составляют трансферты из других региональных бюджетов, а 81,3 млрд приходится на территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявленный объем внебюджетных источников по всем госпрограммам существенно меньше — около 23,9 млрд рублей.
Особенно показательной является программа развития инвестиционной деятельности. Ее общий объем составляет 161,8 млрд рублей, из которых 125,4 млрд обозначены как федеральные трансферты. На внебюджетные источники в этой программе не заложено ничего.
В 2027 году на программу инвестиционного развития предполагается направить 24,3 млрд рублей, в том числе 23 млрд из федерального бюджета. В 2028-м — 21,8 млрд, из них 20,7 млрд федеральных средств. На 2029 год запланировано уже 53 млрд рублей, хотя федеральные трансферты составят около 22,5 млрд.
Инвестиции в основной капитал при этом уже пережили резкий спад. В 2025 году физический объем инвестиций в основной капитал сократился на 26,5%. В текущих ценах их объем уменьшился со 101,3 млрд рублей в 2024 году до 87,1 млрд рублей в 2025-м — примерно на 14%. В 2026-м власти ожидают лишь символического реального роста на 0,1%, затем — на 0,5–0,7% в год по базовому сценарию.
На фоне проблем с туризмом власти планируют курортные и девелоперские проекты на сотни миллиардов рублей
Несмотря на войну, санкции, нарушения логистики и транспортные ограничения, правительство Севастополя продолжает закладывать в прогноз крупные туристические, культурные, строительные и инфраструктурные проекты.
Самый дорогой из перечисленных — комплексное развитие территорий Севастополя. Проект рассчитан до 2039 года, а предполагаемый объем инвестиций составляет 261,6 млрд рублей. Подробности о конкретных территориях, инвесторах и структуре финансирования в прогнозе не приводятся.
Еще 96 млрд рублей планируется вложить в музейный и театрально-образовательный комплекс. Проект реализуется по поручению российского президента через фонд «Национальное культурное наследие», срок завершения обозначен как 2028 год.
Проект «Развитие Балаклавы» оценивается в 53,8 млрд рублей. Из них 40,7 млрд должны составить внебюджетные инвестиции. Реализация идет с 2016 года и должна продолжаться до 2030-го. Проект включает переустройство Балаклавской бухты и создание крупной яхтенной и туристической инфраструктуры.
На Северной стороне Севастополя планируется туристический кластер стоимостью 40 млрд рублей. Его инициатором указано ООО «Специализированный застройщик „Восхождение“», срок реализации — до 2029 года.
Еще один крупный проект — «Терруар Севастополь», ориентированный на развитие виноградарства, виноделия и связанного с ними туризма. Бюджетное финансирование оценивается в 2,7 млрд рублей, внебюджетное — в 10,9 млрд. Проект должен продолжаться до 2030 года.
Создание IT-технопарка оценивается в 3,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Рыбопромышленного кластера — в 1,5 млрд. Индустриального парка — в 1,3 млрд рублей бюджетной сметной стоимости и еще 6 млрд предполагаемых внебюджетных вложений.
Совокупная заявленная стоимость и объем финансирования перечисленных проектов составляют около 477 млрд рублей. Однако это не означает, что вся сумма будет вложена в будущем: проекты имеют разные сроки реализации, часть из них идет уже несколько лет, а часть расходов могла быть освоена ранее.
Планы особенно примечательны на фоне нынешних проблем туристической отрасли. Сам прогноз почти не анализирует фактическое состояние туризма, туристический поток, загрузку гостиниц или влияние атак и транспортных ограничений на число отдыхающих.
В кадровом разделе власти, напротив, исходят из дальнейшего расширения гостиниц и общепита. Потребность отрасли в работниках должна увеличиться с 16,8 тысячи человек в 2026 году до 18,6 тысячи в 2029-м.
Экономике потребуется почти на 8 тысяч работников больше, особенно в транспорте, общепите и промышленности
Отдельное приложение посвящено кадровой потребности экономики Севастополя. Согласно прогнозу, в 2026 году городу требуется 261,6 тысячи занятых, в 2027-м — 265,5 тысячи, в 2028-м — 266,7 тысячи, а в 2029-м — 269,4 тысячи.
Таким образом, за три года общая потребность должна вырасти примерно на 7,8 тысячи человек, или на 3%.
Самой крупной отраслью по числу необходимых работников останется торговля и ремонт автомобилей. В 2026 году ее потребность оценивается в 53,7 тысячи человек. В 2027-м она должна вырасти до 53,9 тысячи, после чего снизиться до 53,4 тысячи и в 2029 году составить 53,5 тысячи. То есть здесь власти не ожидают существенного расширения.
В строительстве потребуется около 34,2 тысячи работников в 2026 году и 34,4 тысячи к 2029-му. Несмотря на обещанный рост объемов строительных работ, кадровая потребность отрасли увеличивается лишь на 180 человек. Это может означать, что власти рассчитывают на восстановление загрузки уже существующих компаний и работников, а не на массовое создание новых рабочих мест.
Наибольший абсолютный прирост власти ожидают в гостиничном бизнесе и общественном питании: потребность должна увеличиться с 16,8 тысячи работников в 2026 году до 18,6 тысячи в 2029-м — на 1830 человек, или почти на 11%. На втором месте находятся транспортировка и хранение: с 17,9 тысячи до 19,5 тысячи работников, то есть примерно на 1540 человек, или на 8,6%.
В государственном управлении, включая обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение, потребность вырастет с 20,1 тысячи до 20,8 тысячи человек. Это больше, чем в здравоохранении, образовании, транспорте или гостиничном секторе по отдельности.
В здравоохранении прогнозируется увеличение с 15,6 тысячи работников до 16 тысяч. В образовании — рост с 17,7 тысячи до 18 тысяч в 2028 году, после чего небольшое снижение до 17,99 тысячи. Сектор финансов и страхования, напротив, будет постепенно сокращаться: с 2070 работников в 2026 году до 2030 в 2029-м. Небольшое снижение также ожидается в административных и вспомогательных услугах.
В методике учитываются как существующие рабочие места, так и дополнительная потребность: замена людей, уходящих на пенсию, и заполнение новых мест, возникающих при расширении предприятий и реализации инвестиционных проектов.
Тем не менее в самом документе целью прогноза прямо названо снижение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы, а также регулирование миграционных потоков.
При этом число иностранных трудовых мигрантов в основном прогнозе остается неизменным: 3 тысячи человек ежегодно до 2029 года. Одновременно общая численность рабочей силы должна вырасти с 305,2 тысячи человек в 2026 году до 319,9 тысячи в 2029-м. За счет каких именно демографических и миграционных процессов должно произойти такое увеличение, не объясняется. В пояснительной записке говорится только, что формирование трудовых ресурсов будет зависеть от демографических и миграционных процессов.