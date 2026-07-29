В Крыму и Севастополе на фоне отключений света и воды повышают тарифы на свет и воду

Власти аннексированных Крыма и Севастополя планируют с 1 октября повысить тарифы на коммунальные услуги. Соответствующие параметры содержатся в проекте прогноза социально-экономического развития Севастополя на 2027–2029 годы и ранее опубликованных прогнозах по Крыму.

Согласно пояснительной записке, тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами предлагается повысить на 13,8%. Тарифы на электроэнергию могут вырасти до 11,3%, а розничные цены на природный газ для населения — на 13,8%.

Это станет вторым повышением коммунальных тарифов в Севастополе за 2026 год. Первое произошло в январе: тогда стоимость коммунальных услуг выросла в среднем на 1,7% из-за повышения ставки НДС с 20 до 22%.

Проект прогноза пока не утвержден. До 9 августа он будет проходить общественное обсуждение, после чего власти могут внести изменения.

Аналогичное повышение ожидает и жителей аннексированного Крыма. По опубликованным ранее прогнозам, с октября тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и вывоз твердых коммунальных отходов могут увеличиться до 14%. Электроэнергия подорожает на 11,3%, природный газ — на 10,1%, а сжиженный газ — на 5,1%.