«Дроноводам напрячься»: командира Пузика, отправившего операторов БПЛА в «мясной штурм» за критику, повысили до командира бригады — Z-канал

Командир 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа Игорь Пузик (позывной «Злой»), которого обвиняли в отправке двух операторов беспилотников — Дмитрия Лысаковского («Гудвина») и Сергея Грицая («Эрнеста») — в «мясной штурм» за критику командования, получил повышение.

Как сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на источники, Пузик назначен командиром 114-й отдельной мотострелковой бригады. «Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот… Дроноводам в бригаде напрячься», — говорится в публикации.

Назначение произошло спустя почти год после того, как министр обороны Андрей Белоусов поручил провести проверку обстоятельств гибели «Гудвина» и «Эрнеста». Тогда глава Минобороны поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову, Департаменту военной контрразведки ФСБ и Главному военно-политическому управлению разобраться в обстоятельствах произошедшего и поставил расследование на личный контроль.

Предсмертное видео

История стала одним из самых громких внутренних скандалов в российской армии. В сентябре 2024 года операторы БПЛА 87-го полка Дмитрий Лысаковский («Гудвин») и Сергей Грицай («Эрнест») опубликовали два видео, записанные непосредственно перед отправкой на штурм.

Военные утверждали, что командование в лице командира полка Игоря Пузика сознательно отправляет их погибать после того, как они начали его критиковать. Лысаковский рассказывал, что их подразделение дальней разведки было фактически уничтожено самим командованием, а Пузика обвинял в систематической лжи в докладах, коррупции, крышевании торговли наркотиками в полку и связях одного из его ближайших окруженцев с западными спецслужбами.

«Я записываю это сообщение потому, что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. <...> Наш командир полка Игорь Викторович Пузик крышует наркоторговлю в полку», — говорил он.

Во втором видео Лысаковский призвал не идти служить в российскую армию: «Не ходите служить в МО. Никогда в жизни. Особенно в донецкие мобилизационные полки. Интеллекту здесь делать нечего. Ваша задача здесь — сдохнуть, чтобы комполка выглядел хорошо».

Из этого штурма ни Лысаковский, ни Грицай не вернулись.

Раскол среди Z-сообщества

Гибель операторов вызвала конфликт внутри российского провоенного сообщества. Часть Z-блогеров и волонтеров требовала наказать Пузика, утверждая, что командир отправил опытных операторов БПЛА в пехотный штурм в качестве расправы за критику. Другие — в том числе военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Владимир Соловьëв и ряд крупных провоенных Telegram-каналов — публично встали на защиту Пузика.

Осенью 2024 года к обсуждению подключился командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заявил, что не знаком с результатами проверки, однако назвал неправильным решение использовать операторов беспилотников в качестве штурмовиков.

После этого автор Telegram-канала «Охранота V ватнике» Оксана Кобелева обвинила Алаудинова в том, что он фактически ставит под сомнение выводы комиссии Минобороны и защищает людей, дискредитирующих российских командиров. Она также критиковала его за поддержку военного блогера Романа Алёхина и других представителей Z-среды, ставивших под сомнения результаты расследования.

В ответ Алаудинов записал несколько видеообращений, в которых потребовал прекратить «медийные склоки», а позже пригрозил своим оппонентам уголовным преследованием.

«Мы будем их уничтожать в правовом поле — через уголовку», — заявил он, обращаясь к Z-блогерам, продолжавшим критиковать его и обсуждать дело «Гудвина» и «Эрнеста».

Конфликт закончился тем, что Кобелеву привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации армии и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Позже она публично извинилась перед Алаудиновым, заявив, что ее критика «сыграла на руку врагу».

Давление на близких погибших

После гибели операторов давление распространилось и на их окружение.

Жена Лысаковского Евгения Яренкевич и девушка Грицая Кристина Данилова, также проходившие службу в российской армии, заявили, что были вынуждены покинуть часть и уехать в Москву, опасаясь «обнуления» — внесудебной расправы на фронте. Позже МВД объявило Яренкевич в розыск.

Одновременно начались судебные разбирательства вокруг предсмертного видео. С иском к военкору Роману Сапонькову выступили авторы Telegram-канала «КатяВаля» — Екатерина и Валентина Корниенко. Они требуют удалить ролик, в котором Лысаковский и Грицай обвиняют их в поставках восстановленных FPV-дронов под видом новых.

Екатерина Корниенко — жена Игоря Пузика, Валентина — ее родная сестра. Обе занимаются сбором гуманитарной помощи для российских военных.