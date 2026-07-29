Задержанный по делу об избиении и смерти ученого Никиты Зезина оказался бывшим гаишником, прострелившим пах коллеге

Задержанный по подозрению в избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, члена-корреспондента РАН Никиты Зезина 38-летний Александр Реверук ранее служил инспектором ГИБДД. Как выяснил The Insider, в 2011 году против него возбуждали уголовное дело после того, как он выстрелил из табельного пистолета и тяжело ранил своего коллегу.

Сведения об этом содержатся в базах данных МВД, а также подтверждаются публикациями того времени. Согласно карточке уголовного дела, в 2011 году Реверук проходил по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 14 июля 2011 года 23-летний инспектор ГИБДД Александр Реверук находился в патрульной машине вместе с коллегой Михаилом Пескичевым. Полицейские патрулировали улицы Малышева, Белинского и Розы Люксембург в Екатеринбурге. В какой-то момент Реверук без причины достал табельный пистолет, передернул затвор и случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала Пескичеву в пах. Пострадавший долгое время провел в больнице.

По всей видимости, Реверук больше не работает в ГИБДД, так как в многочисленных заявках на выдачу микрозаймов указаны другие места работы.

29 июля Следственный комитет сообщил о задержании Реверука по подозрению в избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина.

По версии, опубликованной депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Вегнером, конфликт произошел 13 июля. Зезин вместе с сотрудником центра Александром Шаниным объезжал опытные поля института, где заметил группу детей 8–10 лет, которые ездили по полю на квадроциклах и застряли в грязи. Зезин взял у детей телефон родителей и договорился с ними, что довезет детей до института, что и было сделано.

Позже туда приехали родители детей. По утверждению депутата, один из мужчин несколько раз ударил ученого по голове, после чего вместе с другим участником конфликта избил также сотрудника центра Александра Шанина. Вегнер сообщает, что спустя несколько дней Зезин скончался, возможно, из-за последствий избиения.

Научный центр сообщил, что Зезин скончался 22 июля. Причина смерти названа не была. Telegram-канал «112» ранее опубликовал видео конфликта и заявил, что ученый умер в больнице от инфаркта.

Следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело. Ведомство сообщило, что личности участников конфликта установлены, а один из них задержан. Ход расследования находится на контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.