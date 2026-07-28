Суд в Азербайджане приговорил девятерых журналистов независимого медиа Toplum TV к срокам от 12 до 15 лет

Суд в Баку вынес приговор девяти журналистам по делу Toplum TV. Как сообщается на сайте медиа, им были назначены следующие сроки:

Сооснователи Toplum TV Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли — по 15 лет лишения свободы;

Сооснователь Toplum TV Алескер Мамедли и журналист Али Зейналов — по 14 лет;

монтажер Мушфиг Джаббаров, координаторы проектов Илькин Амрахов и Рамиль Бабаев — по 13 лет;

журналист Фарид Исмаилов и СММ-менеджер Эльмир Аббасов — по 12 лет заключения.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил конфисковать у осужденных дома и автомобили. Аббасов был арестован в зале суда. Исмаилов был арестован в январе 2025 года, остальные подсудимые — еще в марте 2024-го, когда было начато расследование против Toplum TV. Формально сотрудников медиа обвинили в незаконном ввозе валюты.

Гурбанов, выступая на суде, назвал преследование журналистов политическим и заявил об «узурпации конституционной власти» в Азербайджане. Он также обвинил режим Алиева в том, что тот использовал войну в Нагорном Карабахе для пропаганды и манипуляций общественным мнением, а также уничтожения «свободных СМИ, гражданского общества и альтернативных политических сил».

По подсчетам OC Media, в Азербайджане с ноября 2023 года было арестовано более 30 журналистов.