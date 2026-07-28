«Эксмо-АСТ» уволила сотрудников, не готовых работать по новым цензурным правилам

Некоторые сотрудники крупнейшей российской издательской группы «Эксмо-АСТ» сами покинули компанию, а других уволило руководство из-за неготовности соблюдать новые требования законодательства, рассказал президент группы Олег Новиков в интервью ВГТРК:

«Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или, можно даже сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство».

Новиков связал кадровые решения с последствиями «дела книгоиздателей», после которого компания пересмотрела внутренние инструкции, распределение ответственности и серьезно ужесточила регламенты. Теперь перед выпуском каждую книгу проверяют по нескольким критериям:

«Сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков, и с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или, может быть, готовятся к продаже».

Для предварительной проверки «Эксмо-АСТ» использует искусственный интеллект. Нейросети, по словам Новикова, не выносят окончательного решения, но отмечают страницы и фрагменты, на которые редакторам следует обратить дополнительное внимание. Всего группа провела около 20 тысяч внутренних экспертиз, еще 600 книг были направлены внешним специалистам.

Еще в апреле пресс-служба «Эксмо» сообщала о более чем 45 тысячах проверок с помощью ИИ, пяти тысячах других внутренних экспертиз и 530 внешних проверках. Потенциально запрещенный контент находили в том числе в медицинской литературе, учебниках по биологии, альбомах по искусству и биографиях известных людей.

«Дело книгоиздателей» возбудили в мае 2025 года по статье 282.2 УК об организации деятельности экстремистской организации. Его фигурантами стали исполнительный директор Individuum и Popcorn Books Дмитрий Протопопов, бывший директор по продажам Павел Иванов и отвечавший за склад и распространение книг Артём Вахляев. «Экстремизмом» следствие считает продажу литературы с ЛГБТ-тематикой, в том числе романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка».