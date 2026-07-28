Мальдини и Леонардо ушли из Федерации футбола Италии после скандала Пирло с российским букмекером

Паоло Мальдини и Леонардо покинули свои должности в Федерации футбола Италии после срыва назначения Андреа Пирло главным тренером национальной команды, пишет Sky Sport Italia. По данным телеканала, они уведомили о своем решении президента федерации Джованни Малаго. La Gazzetta dello Sport отмечает, что расторжение их контрактов произошло по взаимному согласию.

Мальдини назначили техническим директором федерации лишь 11 июля, Леонардо стал его советником. По данным итальянских СМИ, контракт Мальдини был рассчитан до 2028 года. Еще 23 июля они вместе с Малаго представляли программу перестройки итальянского футбола после того, как сборная в третий раз подряд не прошла на чемпионат мира.

Одной из первых задач Мальдини был поиск преемника Дженнаро Гаттузо, ушедшего после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковом матче. Сначала Мальдини и Леонардо предложили возглавить сборную Пепу Гвардиоле, однако тот отказался. После этого их основным кандидатом стал Пирло, но президент федерации остановил переговоры на фоне скандала вокруг связей тренера с Россией.

Как рассказывал The Insider, Пирло с октября 2025 года является глобальным послом российского букмекера Fonbet. Компания заявляла, что сотрудничество с чемпионом мира должно продемонстрировать готовность международных звезд работать с российским бизнесом «в условиях практически полной изоляции». В мае Пирло также приезжал в Москву, где участвовал в мероприятиях Fonbet и посетил финал Кубка России.

Против назначения Пирло выступили вице-президент Европарламента Пина Пичерно, лидер партии Azione Карло Календа и другие итальянские политики. Они обвиняли бывшего футболиста в участии в нормализации режима Владимира Путина на фоне продолжающихся российских ударов по Украине. Сам Пирло утверждал, что его сотрудничество с букмекером носит исключительно коммерческий характер и не отражает его политических взглядов.

После отказа от Пирло Мальдини и Леонардо не стали продолжать работу над новым проектом сборной. Sky Sport отмечает, что они рассчитывали назначить тренера, соответствующего разработанной ими концепции, и сочли ее дальнейшую реализацию невозможной. Публично причины своей отставки они пока не комментировали.

Как ожидается, новым главным тренером сборной станет Роберто Манчини, уже руководивший командой с 2018 по 2023 год и выигравший с ней чемпионат Европы. Президент федерации объявил о своем решении 28 июля на заседании федерального совета, пишет Reuters. На момент публикации Манчини еще не подписал контракт.