Ставка не сыграла: контракт с российским букмекером лишил Пирло сборной Италии

Спортсмен считался основным кандидатом после того, как возглавить сборную отказался Пеп Гвардиола. Пирло стал глобальным послом Fonbet в октябре 2025 года. По условиям сотрудничества он должен был представлять букмекерскую компанию на международных рынках, участвовать в ее мероприятиях и помогать продвигать российский спорт. В Fonbet тогда подчеркивали, что контракт с известным итальянским футболистом должен показать готовность мировых звезд сотрудничать с российскими компаниями «в условиях практически полной изоляции»:

«Подписание такой фигуры, как Андреа Пирло – безусловная победа не только для Fonbet, но и для всего российского спорта. Нам крайне важно показать, что даже в условиях практически полной изоляции звезды мирового уровня готовы открыто сотрудничать с российскими компаниями и помогать продвижению и популяризации отечественного спорта как внутри России, так и за рубежом. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем повысить престиж наших внутренних соревнований, обрести новую аудиторию и вдохновить людей не только в России и СНГ, но и по всему миру. Уверены, что каждый его приезд в Россию станет настоящим праздником для тысяч болельщиков».

Дополнительную критику вызвала поездка Пирло в Москву 24 мая. Вместе с другим чемпионом мира 2006 года, Марко Матерацци, он участвовал в гала-матче и автограф-сессии во время «Дня футбола» в «Лужниках», а затем посетил суперфинал спонсируемого Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Визит проходил на фоне очередных российских ударов по Украине и вызвал возмущение украинских спортсменов и европейских политиков.