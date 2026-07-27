Ставка не сыграла: контракт с российским букмекером лишил Пирло сборной Италии

Андреа Пирло больше не рассматривают на пост главного тренера сборной Италии после скандала вокруг его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet. О прекращении переговоров пишут Reuters и итальянский Sky Sport. О том, что спортсмен больше не является кандидатом, он сообщил на своей странице в Instagram:
«На протяжении всей карьеры — сначала футболиста, а теперь тренера — я всегда работал в полном соответствии с законами стран, где находился, и заключенными мной контрактами. Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавней полемики, возникло в рамках моей работы в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение — значит приписывать мне убеждения, которых я никогда не выражал и которые мне не свойственны. Мне жаль, что решение спортивного характера так быстро превратилось в предмет публичного противостояния, в результате которого мне стали приписывать смыслы и намерения, не имеющие ко мне отношения».
Спортсмен считался основным кандидатом после того, как возглавить сборную отказался Пеп Гвардиола. Пирло стал глобальным послом Fonbet в октябре 2025 года. По условиям сотрудничества он должен был представлять букмекерскую компанию на международных рынках, участвовать в ее мероприятиях и помогать продвигать российский спорт. В Fonbet тогда подчеркивали, что контракт с известным итальянским футболистом должен показать готовность мировых звезд сотрудничать с российскими компаниями «в условиях практически полной изоляции»:
«Подписание такой фигуры, как Андреа Пирло – безусловная победа не только для Fonbet, но и для всего российского спорта. Нам крайне важно показать, что даже в условиях практически полной изоляции звезды мирового уровня готовы открыто сотрудничать с российскими компаниями и помогать продвижению и популяризации отечественного спорта как внутри России, так и за рубежом. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем повысить престиж наших внутренних соревнований, обрести новую аудиторию и вдохновить людей не только в России и СНГ, но и по всему миру. Уверены, что каждый его приезд в Россию станет настоящим праздником для тысяч болельщиков».
Дополнительную критику вызвала поездка Пирло в Москву 24 мая. Вместе с другим чемпионом мира 2006 года, Марко Матерацци, он участвовал в гала-матче и автограф-сессии во время «Дня футбола» в «Лужниках», а затем посетил суперфинал спонсируемого Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Визит проходил на фоне очередных российских ударов по Украине и вызвал возмущение украинских спортсменов и европейских политиков.
Против назначения Пирло открыто выступила вице-президент Европарламента Пина Пичерно. По ее словам, футболист «предоставил свой авторитет операции по нормализации режима Путина», тогда как сборная представляет Италию — страну, поддерживающую Украину и международное право. Выбор Пирло она назвала серьезной ошибкой:
«Неважно, придерживается Пирло пророссийских взглядов или нет. Важно то, что он сам решил делать: добровольно и неоднократно предоставлять свой авторитет для операции по нормализации режима Путина, участвуя в мероприятиях, которые кремлевская пропаганда использовала в то время, когда Россия бомбила Украину. Сборная Италии представляет нашу страну во всем мире. Италия находится на стороне Украины, Европейского союза и международного права. Поэтому выбор Пирло был серьезной ошибкой».
Лидер центристской партии Azione Карло Календа сказал Adnkronos, что люди, которые после 2022 года занимались продвижением России, не должны занимать должности национального уровня. Отказаться от контракта с Fonbet Пирло также призывали бывший лидер партии «Больше Европы» Бенедетто Делла Ведова и отвечающий за спорт в руководстве Демократической партии Мауро Берруто.
После отказа от кандидатуры Пирло сборную могут возглавить Роберто Манчини, Антонио Конте, Стефано Пиоли или Раффаэле Палладино, полагают местные СМИ. Решение федерации также может привести к отставке Мальдини и Леонардо, которые настаивали на назначении Пирло.