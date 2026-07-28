Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Чемпион мира и Европы Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции по футболу, сообщила Федерация футбола страны (FFF). По словам ее президента Филиппа Диалло, контракт с главным тренером рассчитан до Чемпионата мира-2030. 54-летний Зидан стал 18-м наставником в истории французской команды.

Зидан сменил на посту Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012-го по 2026 год. Под руководством прежнего тренера французские футболисты стали чемпионами мира в 2018 году, победителями Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 и серебряными медалистами ЧМ-2022, взяли второе место на чемпионате Европы-2016, а также бронзу Лиги наций 2024/2025.

Об отставке Дишама FFF официально объявила 19 июля. Сам тренер еще в январе говорил, что покинет сборную после чемпионата мира. На ЧМ-2026 сборная Франции вышла в полуфинал, но уступила Испании со счетом 0:2. В матче за третье место французы проиграли сборной Англии — 4:6.

Под руководством Зидана французской команде предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА в 2026–2027 и 2028–2029 годах, отборочные матчи на Евро-2028 и ЧМ-2030. Во время назначения он признался, что для него «нет ничего важнее сборной Франции».

Во время игровой карьеры Зидан добился званий чемпиона мира и Европы, несколько раз признавался лучшим игроком планеты и континента, становился победителем Лиги Чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала» и обладателем Суперкубка УЕФА в составе испанского клуба, а также итальянского «Ювентуса».

В качестве тренера Зидан успел дважды выиграть чемпионат Испании во главе клуба «Реал Мадрид», трижды победить в Лиге Чемпионов, дважды — в матчах за Суперкубок УЕФА и еще два раза — добиться успеха на Клубном чемпионате мира. Зидан трижды признавался тренером года в Европе, а также тренером года по версии FIFA.