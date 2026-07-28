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Делегация США ушла с заседания ООН во время выступления Франции. Последняя ранее сравнила Штаты с КНДР по ситуации с правами человека

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Американская делегация в Совбезе ООН покинула заседание в знак протеста во время выступления коллег из Франции. Этому предшествовал их дипломатических конфликт: стороны обвинили друг друга в пренебрежении правами человека. Об этом пишет агентство Associated Press. 

Делегация США покинула зал во время заседания Совета безопасности ООН в понедельник. После ухода с заседания заместитель посла США Дэн Негреа обвинил Францию в притворном «моральном возмущении» и в «попытке поучать весь мир по любому поводу». 

Незадолго до этого инцидента, в пятницу, представительство Франции в ООН в своих соцсетях поставило США в один ряд с КНДР и Россией в области прав человека: 

«США когда-то были маяком прав человека. Больше нет. Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, в изоляции. И мир больше не слушает её». 

К публикации добавили хэштег — #AmericaAlone. 

X (Twitter)https://twitter.com/FranceONUGeneve/status/2081064968586232263

Этот пост появился после голосования в Совбезе по назначению верховного комиссара ООН по правам человека — на его пост предлагали переназначить Фолькера Тюрка. Он получил большинство голосов, но несколько государств высказались против. В их числе были США, КНДР, Аргентина, Мали и другие. 

В ответ постпред США в ООН Майк Уолц написал, что Париж поддерживает самых «вопиющих нарушителей прав человека»: 

«Франция проголосовала за того, кто поучает свободные, суверенные демократии, такие как Соединённые Штаты, Великобритания и Израиль, в то же время заигрывая с самыми жестокими угнетателями в мире». 

Тюрк занимает пост верховного комиссара ООН с 2022 года. Он резко критиковал полномасштабное вторжение России в Украину, войну Израиля в Газе, но также и, например, иммиграционную политику США. Он призывал пересмотреть ее перед чемпионатом мира по футболу, ссылаясь на проблемы, связанные с «расовым профилированием, слежкой и обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства».

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