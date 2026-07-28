Делегация США ушла с заседания ООН во время выступления Франции. Последняя ранее сравнила Штаты с КНДР по ситуации с правами человека

Американская делегация в Совбезе ООН покинула заседание в знак протеста во время выступления коллег из Франции. Этому предшествовал их дипломатических конфликт: стороны обвинили друг друга в пренебрежении правами человека. Об этом пишет агентство Associated Press.

Делегация США покинула зал во время заседания Совета безопасности ООН в понедельник. После ухода с заседания заместитель посла США Дэн Негреа обвинил Францию в притворном «моральном возмущении» и в «попытке поучать весь мир по любому поводу».

Незадолго до этого инцидента, в пятницу, представительство Франции в ООН в своих соцсетях поставило США в один ряд с КНДР и Россией в области прав человека:

«США когда-то были маяком прав человека. Больше нет. Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, в изоляции. И мир больше не слушает её».

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