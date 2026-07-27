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Новости

Два миллиона человек посмотрели пиратскую копию «Одиссеи» Нолана в Twitter за 2,5 часа

The Insider
Мэтт Деймон в роли Одиссея. Фото: Universal Pictures

Мэтт Деймон в роли Одиссея. Фото: Universal Pictures

Пиратская копия фильма Кристофера Нолана «Одиссея» завирусилась в Twitter 25 июля. Как сообщает Variety, за 2,5 часа видео успели посмотреть 2,1 млн человек, после чего аккаунт был заблокирован. Картина вышла в широкий прокат 17 июля. Продолжительность фильма — 2 часа 53 минуты.

Компания Universal Pictures опубликовала заявление для Variety в связи с утечкой.

«Нам стало известно о несанкционированной публикации фильма, и мы немедленно приступили к процедуре удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав и будем использовать все соответствующие средства для защиты нашего контента и прав интеллектуальной собственности».

За первый же уик-энд «Одиссей» собрал $264,1 млн в мировом прокате при бюджете фильма в $250 млн. Это лучший старт за всю режиссерскую карьеру Нолана. По данным на 26 июля, сборы достигли $600 млн, сообщает The Hollywood Reporter.

Владелец Twitter Илон Маск еще до выхода «Одиссеи» раскритиковал создателей фильма за выбор актеров и заявил, что «Нолан осквернил „Одиссею“, чтобы стать претендентом на премию „Оскар“». По мнению миллиардера, присутствие в фильме темнокожих актеров продиктовано политикой DEI.

После выхода фильма Нолана Маск пообещал, что до конца года с помощью ИИ-генератора видео и изображений Grok Imagine будет создан «полнометражный фильм по „Одиссее“, который будет исторически достоверным и соответствующим творчеству Гомера».

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