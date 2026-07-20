«Одиссея» показала лучший старт в карьере Кристофера Нолана. Фильм собрал $264 млн за первый уикенд

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал $264,1 млн в мировом прокате за первый уикенд, пишет Variety. Международные сборы составили $139,6 млн, в США и Канаде фильм заработал $124,5 млн. Издание называет это лучшим стартом в карьере Нолана. Предыдущим рекордом режиссера был фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды», который в 2012 году собрал $249 млн за первый уикенд.

«Одиссея» стала третьим крупнейшим прокатным стартом года. Больше за первый уикенд собрали только «Супер Марио Галактика» ($372,5 млн) и «История игрушек 5» ($312 млн). Variety отмечает, что результат особенно заметен для фильма с хронометражем почти три часа и без связи с крупной франшизой.

Нолан сам написал сценарий и снял «Одиссею», основанную на эпической поэме Гомера. Главную роль Одиссея, царя Итаки, сыграл Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.