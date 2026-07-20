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«Одиссея» показала лучший старт в карьере Кристофера Нолана. Фильм собрал $264 млн за первый уикенд

The Insider
Melinda Sue Gordon / Universal Pictures

Melinda Sue Gordon / Universal Pictures

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал $264,1 млн в мировом прокате за первый уикенд, пишет Variety. Международные сборы составили $139,6 млн, в США и Канаде фильм заработал $124,5 млн. Издание называет это лучшим стартом в карьере Нолана. Предыдущим рекордом режиссера был фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды», который в 2012 году собрал $249 млн за первый уикенд.

«Одиссея» стала третьим крупнейшим прокатным стартом года. Больше за первый уикенд собрали только «Супер Марио Галактика» ($372,5 млн) и «История игрушек 5» ($312 млн). Variety отмечает, что результат особенно заметен для фильма с хронометражем почти три часа и без связи с крупной франшизой.

Нолан сам написал сценарий и снял «Одиссею», основанную на эпической поэме Гомера. Главную роль Одиссея, царя Итаки, сыграл Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

Universal Pictures

Фильм вышел более чем в 70 странах, в том числе в Великобритании и Ирландии, где «Одиссея» собрала $17,4 млн, во Франции ($13,7 млн) и Италии ($11,5 млн). Лента стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры Imax. В этом формате фильм собрал $51,8 млн по всему миру, из них $22,2 млн — за пределами США и Канады. На Imax пришлось 23% всех сборов фильма и 16% его международных сборов.

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