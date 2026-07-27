Швейцарка Сабрина Даллафиор стала первой женщиной на посту главы ОЗХО

Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) впервые в истории возглавила женщина: 55-летняя швейцарская дипломатка Сабрина Даллафиор. Об этом сообщается на сайте организации.

«Конвенция о химическом оружии остается одним из величайших достижений мира в области разоружения. В качестве Генерального директора я полна решимости работать со всеми государствами-участниками, чтобы гарантировать, что норма против химического оружия остается сильной, заслуживающей доверия и повсеместно соблюдаемой», — заявила Даллафиор в первом выступлении в новой должности.

Даллафиор была единогласно избрана на пост генерального директора государствами-участниками организации в декабре 2025 года. До вступления в должность она работала послом Швейцарии в Финляндии. На новом посту ей предстоит провести 4 года.

Как отмечает немецкое издание Tages Anzeiger, на избрание Даллафиор на этот пост могло повлиять то, что она изучала славистику и историю Восточной Европы в Базельском университете и знает русский язык. ОЗХО участвовала в расследовании эпизодов применения российскими спецслужбами отравляющих химических веществ против, в частности, Сергея Скрипаля и Алексея Навального.

ОЗХО была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Ее главные задачи: обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия и ликвидации его запасов, содействие развитию сотрудничества в области мирной химии, помощь государствам в обеспечении защиты от химического оружия. Штаб-квартира организации находится в Гааге. Сейчас она насчитывает 193 государства-участника, в их число входит и Россия. В 2023 году ОЗХО подтвердила, что все запасы химического оружия, заявленные государствами-участниками, — в общей сложности 72 304 метрические тонны химических веществ — были безвозвратно уничтожены. В 2013 году ОЗХО была удостоена Нобелевской премии мира.