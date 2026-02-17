Россия направила в ОЗХО ноту, в которой отвергает обвинения в отравлении Алексея Навального

Россия направила в техсекретариат Организации по запрещению химического оружия ноту, в которой отвергает обвинения в отравлении Алексея Навального токсином эпибатидином. Об этом ТАСС сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин:

«Мы направили соответствующую ноту в техсекретариат ОЗХО с просьбой распространить ее среди всех государств — участников Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО). Категорически отвергли вздорные инсинуации в наш адрес. При этом отметили, что РФ всегда готова к предметному экспертному разговору с фактами на руках».

Тарабрин также заявил, что токсины, включая эпибатидин, регулируются не КЗХО, а другим международным договором — Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия, а потому не могут быть предметом дискуссии в ОЗХО.

14 февраля стало известно, что Алексей Навальный, убитый в российской колонии в феврале 2024 года, был отравлен эпибатидином — это сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Как сообщил The Insider, эксперты пяти стран (Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов) смогли проанализировать сэмплы биоматериалов Алексея Навального, вывезенные семьей после его убийства.

Позднее в тот же день Великобритания официально уведомила ОЗХО о применении запрещенного токсина и обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Соответствующее заявление было сделано на фоне Мюнхенской конференции по безопасности.

Эпибатидин — нейротоксин, который воздействует на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы. Эти рецепторы участвуют в передаче болевых ощущений, а также в движении и других функциях. Эпибатидин вызывает онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Дозы становятся смертельными, если паралич вызывает остановку дыхания.

Эпибатидин вызывает паралич и потерю сознания, судороги, кому и в конечном итоге смерть. Исследования in vitro, по-видимому, показывают, что эпибатидин практически не метаболизируется в организме человека. Максимальная концентрация в мозге достигается примерно через 30 минут после попадания в организм.

Этот токсин может быть синтезирован. В 2013 году сотрудники Института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) опубликовали научную статью с описанием метода получения эпибатидина. ГосНИИОХТ ранее фигурировал в расследованиях, связанных с отравляющими веществами серии «Новичок». Институт внесен в санкционные списки ЕС и США.

