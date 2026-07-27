Бразилия вызвала посла из Аргентины после оскорбительных высказываний президента страны Милея о руководстве Бразилии

МИД Бразилии вызвал для консультаций своего посла в Аргентине Хулио Бителли, сообщает издание G1. Бителли должен вернуться в страну сегодня и встретиться с министром иностранных дел Мауро Виейра. Кроме того, МИД вызвал посла Аргентины в Бразилии Даниэля Раймонди.

Причиной таких действий стали высказывания президента Аргентины Хавьера Милея на съезде Либеральной партии Бразилии, состоявшемся в эту субботу в Сан-Паулу. На съезде было официально объявлено о выдвижении Флавио Болсонару в качестве кандидата на президентские выборы, которые состоятся в октябре этого года. В числе прочего Милей назвал судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса «лысым куском мусора» за то, что тот отказал Милею во встрече с бывшим президентом страны и отцом Флавио — Жаиром Болсонару, который сейчас находится под стражей и оспаривает приговор по делу о подготовке госпереворота. Кроме того, Милей нелестно высказался о левом правительстве Бразилии и назвал нынешнего президента страны Лулу Инасиу да Сильву «вором».

«Бразильская судебная система не позволила мне навестить моего несправедливо заключенного друга, когда Лула устал принимать иностранных лидеров, пока находился в тюрьме, в том числе тогдашнего президента Аргентины Альберто Фернандеса. Это не что иное, как еще одно наглядное подтверждение несправедливости его задержания и мстительного характера настоящих виновных», — заявил Милей.

Выдвижение Флавио Болсонару в президенты Милей назвал продолжением «голубой волны» (постепенного прихода к власти правых) в Латинской Америке.

«Нет прецедентов, когда иностранный президент на национальной территории оскорблял бы главу государства, демократические институты, включая судебную систему, и бразильский народ. Особенно прискорбно, что в этом позорном эпизоде участвовал президент страны, с которой Бразилия поддерживает дружбу и сотрудничество на протяжении 203 лет и которая является ее главным торговым партнером», — говорится в официальном заявлении МИД.

Министр Виейра раскритиковал заявления Милея, однако исключил более серьезные дипломатические шаги, такие как окончательный отзыв посла.

«Отзыв послов — очень серьезный шаг. Мы не собираемся этого делать сейчас. Нам нужны объяснения от аргентинского правительства: зачем президент Аргентины приехал на территорию Бразилии, чтобы сделать подобные заявления и резкие, грубые и неприемлемые утверждения?» — сказал Виейра журналистам.