Центр «Э» будет искать «радикально настроенных» подростков в петербургских ТЦ по одежде и аксессуарам

Участникам рейдов поручено выявлять «радикально настроенную молодежь» по «отличительным внешним атрибутам в одежде», а также по аксессуарам, указывающим на возможную принадлежность к «неформальным асоциальным группировкам». Таких подростков будут вовлекать в профилактическую работу по «дерадикализации и конструктивной социализации».

Какие именно предметы одежды и символы власти считают признаками «радикальных» взглядов, в опубликованных материалах не объясняется. Там также не уточняется, предполагают ли рейды проверку документов, опрос подростков или сбор их персональных данных.

Решение объясняется ростом подростковой преступности. По данным комиссии, в первом полугодии 2026 года в Петербурге зарегистрировали 339 преступлений, совершенных детьми или при их участии. Это на 26% больше, чем годом ранее. Около половины преступлений отнесены к тяжким и особо тяжким.

В материалах комиссии также говорится о якобы предотвращенном в январе нападении на школу в Василеостровском районе. Как утверждается в документе, 14-летний уроженец Кыргызстана вступил в переписку с неустановленным человеком в Telegram, приобрел оружие и экипировку, но был задержан до реализации замысла. Подростка, согласно отчету, выдворили из России, а в отношении предполагаемых кураторов возбудили дело о содействии террористической деятельности.

В документе не уточняются вид оружия, обстоятельства задержания и правовое основание для выдворения несовершеннолетнего. Отдельного публичного сообщения ФСБ, Следственного комитета, МВД или суда, которое позволяло бы независимо подтвердить изложенные комиссией подробности, к моменту публикации обнаружить не удалось.

Еще одним направлением профилактики станут молодежные «кибердружины», пишет 78.ru. До декабря власти намерены привлечь к ним активных студентов, которые будут отслеживать в социальных сетях предполагаемых руферов и зацеперов, а сведения о них передавать полиции и Роскомнадзору.

В мае правительство России поручило регионам развивать «кибердружины» и «медиапатрули» на базе образовательных учреждений. В Росмолодежи рассказали РБК, что «кибердружины и медиапатрули» в их нынешнем виде работают с 2023 года. Ведомство охарактеризовало их как «добровольческие объединения молодежи» при школах, училищах, колледжах и вузах, которые отслеживают публикации в интернете на предмет «материалов, направленных на вовлечение подрастающего поколения в деятельность, угрожающую ее жизни и здоровью», после чего обращаются в профильные ведомства с заявками на блокировку контента.