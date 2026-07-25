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Путин отверг предложение Токаева заморозить войну в Украине. «Мы должны достичь своих целей» — Песков

The Insider
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Президент России Владимир Путин в ответ на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить войну в Украине заявил, что прекращение боевых действий возможно только после достижения Россией поставленных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин «подробно все рассказал про специальную военную операцию» Токаеву в ответ на предложение. Представитель Кремля также заявил, что «заморозка невозможна» с учетом позиции Киева.

«Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — сказал Песков.

Он добавил, что условия прекращения боевых действий были изложены МИД России два года назад и, по его словам, война «может остановиться сегодня до конца суток», если украинские власти примут соответствующие решения.

Ранее на встрече в Омске Токаев предложил заморозить конфликт, вернуться к «стамбульской формуле 2.0» и продолжить движение к мирному урегулированию под гарантиями великих держав, включая Россию:

«Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. <...> Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира».

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