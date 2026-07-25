«Мы всегда с уважением относились к украинскому народу». Токаев рекомендовал Путину заморозить войну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить войну в Украине и вернуться к переговорам в формате «Стамбул-2». По его словам, ему поступает «много сигналов» из Европы и США относительно войны России против Украины, поэтому он решил воспользоваться визитом в Омск, чтобы публично высказать свою позицию.

«Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. <...> Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира».

При этом Токаев подчеркнул, что не намерен выступать посредником в переговорах, поскольку считает, что Россия «в состоянии сама справиться со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня».

«Как выйти из ситуации? Никто не знает, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность как поставить на „заморозку“ все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием. Жалко, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов — России и Украины. Все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и Украины. <...> Мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал, об этом я говорю на всех международных форумах, между прочим, и [мы] привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было».

В ответ Владимир Путин пообещал подробно проинформировать Токаева «о ситуации на украинском направлении».