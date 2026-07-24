В Словакии задержали экс-президента Украинской ассоциации футбола Павелко, выведшего из нее почти 295 млн гривен

В Словакии был задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины (сейчас — Украинская ассоциация футбола), который несколько лет скрывался от следствия и находился в международном розыске. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным источников «Интерфакс — Украина» в правоохранительных органах, речь идет об экс-президенте УАФ Андрее Павелко.

Кравченко написал:

«В Словакии задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины. Он годами скрывался от украинского правосудия. Но международный розыск и эффективное сотрудничество с иностранными партнерами дали результат».

Следствие считает, что Павелко выстроил схему, с помощью которой из федерации через подконтрольные фирмы были выведены почти 295 млн гривен. Под эти операции оформлялись фиктивные контракты на поставки морепродуктов, элитного чая, кофе и электрооборудования — на деле никаких товаров не существовало. В результате УАФ и ее региональные отделения потеряли многомиллионные суммы.

Офис генпрокурора уже запустил процедуру экстрадиции. По словам Кравченко, он направил словацким властям письмо о намерении запросить выдачу задержанного и применить к нему временный арест. Генпрокурор назвал произошедшее результатом взаимодействия украинских правоохранителей с компетентными органами Словакии и пообещал, что Киев продолжит возвращать в страну тех, кто рассчитывал спрятаться от закона за границей.

Громкие антикоррупционные дела в Украине в последний год затронули и ближайшее окружение Владимира Зеленского. Как рассказывал The Insider, крупнейшей операцией НАБУ в истории стал «Мидас» — расследование против бизнес-партнера президента Тимура Миндича, чьи доверенные лица, по версии следствия, забирали себе 10–15% от стоимости контрактов «Энергоатома».