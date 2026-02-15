В рамках операции «Мидас» задержали экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он пытался покинуть страну

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках операции «Мидас» задержали бывшего министра энергетики при попытке пересечения государственной границы. «Продолжаются первоочередные следственные действия», — говорится в сообщении НАБУ.

Ведомство не называет имени задержанного. «РБК-Украина» пишет со ссылкой на собственные источники, что речь о Германе Галущенко.

В ноябре НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении масштабной схемы хищения средств в сфере энергетики, которую, по версии следствия, организовал соратник президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По данным следствия, его доверенные лица получали неправомерную выгоду от контрагентов сделки с АО «НАЭК „Энергоатом“», крупнейшим производителем электроэнергии в Украине и оператором всех действующих атомных электростанций страны.

Утверждается, что злоумышленники забирали себе 10–15% от стоимости контрактов, а затем переводили деньги через подпольный центр, который якобы создал товарищ Миндича, финансист Александр Цукерман. По данным следствия, через него прошло около $100 млн.

В числе фигурантов дела, помимо Миндича, чиновники и бизнесмены, в частности член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, бывший исполнительный директор по физической защите «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-заместитель председателя ФГИУ Игорь Миронюк.

Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики с апреля 2021-го по июль 2025 года. Затем он занял пост министра юстиции, с которого был уволен 19 ноября, поскольку его имя фигурировало в материалах дела о хищениях в энергетической сфере.