Более 80 человек погибли в результате наводнений на севере Индии, в Пакистане и Афганистане

В результате проливных дождей, обрушившихся на этой неделе на северо-восток Индии, Пакистан и Афганистан, погибли по меньшей мере 82 человека, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Наводнения, вызванные резким подъемом уровня воды в реках, нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям и гражданской инфраструктуре.
Особенно сильно пострадал индийский штат Ассам, через который протекает Брахмапутра — одна из крупнейших рек в мире. Житель афганского города Парун (столица провинции Нуристан) рассказал журналистам, что «наводнение смыло дома и отели. Всё исчезло. Это полное опустошение».
AP сообщает, что только в Ассаме погибло не менее 50 человек, 700 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. По словам главного министра штата Химанты Бисвы Сармы, около 900 деревень были затоплены, а более 7000 домов остались без электричества. Затоплены оказались и несколько районов в столице штата, городе Гувахати.
По словам Сармы, в регионе выпало осадков на 500% выше нормы, передает Assam Tribune.