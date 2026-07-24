Более 80 человек погибли в результате наводнений на севере Индии, в Пакистане и Афганистане

Особенно сильно пострадал индийский штат Ассам, через который протекает Брахмапутра — одна из крупнейших рек в мире. Житель афганского города Парун (столица провинции Нуристан) рассказал журналистам, что «наводнение смыло дома и отели. Всё исчезло. Это полное опустошение».

AP сообщает, что только в Ассаме погибло не менее 50 человек, 700 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. По словам главного министра штата Химанты Бисвы Сармы, около 900 деревень были затоплены, а более 7000 домов остались без электричества. Затоплены оказались и несколько районов в столице штата, городе Гувахати.