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Новости

Более 80 человек погибли в результате наводнений на севере Индии, в Пакистане и Афганистане

The Insider
Наводнение в Ассаме. Скриншот видео из Twitter главного министра штата Химанты Бисвы Сармы

Наводнение в Ассаме. Скриншот видео из Twitter главного министра штата Химанты Бисвы Сармы

В результате проливных дождей, обрушившихся на этой неделе на северо-восток Индии, Пакистан и Афганистан, погибли по меньшей мере 82 человека, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Наводнения, вызванные резким подъемом уровня воды в реках, нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям и гражданской инфраструктуре.

Наводнение в Ассаме

Наводнение в Ассаме

Фото: AP

Наводнение в Ассаме
Наводнение в Ассаме
Наводнение в Ассаме

Особенно сильно пострадал индийский штат Ассам, через который протекает Брахмапутра — одна из крупнейших рек в мире. Житель афганского города Парун (столица провинции Нуристан) рассказал журналистам, что «наводнение смыло дома и отели. Всё исчезло. Это полное опустошение».

AP сообщает, что только в Ассаме погибло не менее 50 человек, 700 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. По словам главного министра штата Химанты Бисвы Сармы, около 900 деревень были затоплены, а более 7000 домов остались без электричества. Затоплены оказались и несколько районов в столице штата, городе Гувахати.

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По словам Сармы, в регионе выпало осадков на 500% выше нормы, передает Assam Tribune.

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