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Новости

Взрыв произошел на сухогрузе возле берегов Румынии. Местное МВД сообщило о предполагаемой атаке дрона

The Insider
Фото: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Фото: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Судно Christiana B (IMO: 9304162), шедшее с грузом угля для Украины из США, получило повреждения в результате взрыва вблизи побережья Румынии. Как сообщает МВД страны, причиной могла стать атака морского дрона. Это уже второй подобный инцидент на этой неделе. 

Взрыв произошел в ночь с 23 на 24 июля. Судно в этот момент находилось в эксклюзивной экономической зоне Румынии. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего к месту аварии направили спасателей. 

По последним данным, пострадавших среди моряков нет. Судно же смогло продолжить путь к побережью. 

Предварительные оценки указывают, что повреждение, вероятно, вызвано столкновением с морским дроном или морской миной. 

Как утверждает МВД, Christiana B шла с грузом угля для Украины из США. Судя по данным Starboard Maritime Intelligence, проанализированным The Insider, судно вышло из порта города Норфолк (штат Вирджиния) еще 24 июня. В ночь с 22 на 23 июля оно зашло в Чёрное море и, по последним данным, его пунктом назначения значился портовый город Сулина на румынско-украинской границе. 

Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Сейчас, впрочем, судно немного отклонилось от курса и движется в сторону Констанцы, что находится южнее порта назначения — вероятно, произошедший взрыв заставил экипаж пересмотреть маршрут. 

Это уже второй подобный инцидент у берегов Румынии за последние несколько дней. В ночь на 21 июля танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas Lisbon (IMO: 9267974) под флагом Либерии загорелся у побережья страны, когда шел в украинский порт Рени. 

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