Взрыв произошел на сухогрузе возле берегов Румынии. Местное МВД сообщило о предполагаемой атаке дрона

Судно Christiana B (IMO: 9304162), шедшее с грузом угля для Украины из США, получило повреждения в результате взрыва вблизи побережья Румынии. Как сообщает МВД страны, причиной могла стать атака морского дрона. Это уже второй подобный инцидент на этой неделе.

Взрыв произошел в ночь с 23 на 24 июля. Судно в этот момент находилось в эксклюзивной экономической зоне Румынии. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего к месту аварии направили спасателей.

По последним данным, пострадавших среди моряков нет. Судно же смогло продолжить путь к побережью.

Предварительные оценки указывают, что повреждение, вероятно, вызвано столкновением с морским дроном или морской миной.

Как утверждает МВД, Christiana B шла с грузом угля для Украины из США. Судя по данным Starboard Maritime Intelligence, проанализированным The Insider, судно вышло из порта города Норфолк (штат Вирджиния) еще 24 июня. В ночь с 22 на 23 июля оно зашло в Чёрное море и, по последним данным, его пунктом назначения значился портовый город Сулина на румынско-украинской границе.