Американские оборонные предприятия и ученые, изучающие термоядерный синтез, стали жертвами российских хакеров

Российские хакеры из группировки Laundry Bear (Void Blizzard) атаковали сотрудников американских оборонных предприятий и научных институтов, изучающих термоядерный синтез. В результате кибератаки были скомпрометированы используемые ими почтовые сервисы, сообщили в специализирующейся на кибербезопасности компании Proofpoint.

Уязвимостью почтового сервиса Zimbra Mail сотрудников хакеры пользовались по меньшей мере на протяжении пяти месяцев 2025 года. В это время у них был практически постоянный доступ к системам и возможность перехватывать электронные письма пользователей.

Жертвами стали американские, а также украинские правительственные структуры, оборонно-промышленные объекты в Соединенных Штатах и научно-технические институты. Отдельно в разговоре с CNN аналитики Proofpoint подчеркнули, что хакеры нацелились на организации и пользователей, «заинтересованных в термоядерном синтезе».

Какой именно объем информации был скомпрометирован, неясно. Аналитики предполагают, что злоумышленники, вероятно, надеялись получить стратегически важную информацию о западных военных, логистике и политических решениях, а также узнать, «каких успехов добились коллеги» в области ядерной энергетики.

Хакеры использовали редкую программную уязвимость, отмечает CNN. Жертве достаточно открыть электронное письмо, будучи зарегистрированной в уязвимом почтовом сервисе. Переходить по ссылкам не обязательно, чтобы хакеры получили доступ к переписке.

О хакерской группе Laundry Bear (Void Blizzard) стало известно в 2025-м. Первое ее название фигурировало в отчете нидерландской разведки: та связала ее с атаками на свои правительственные и коммерческие структуры, а также компании и ведомства других стран НАТО и ЕС.

Название Void Blizzard группировке дала корпорация Microsoft: в ее собственном отчете от мая 2025 года говорилось, что хакеры работают как минимум с апреля 2024 года. Группировку связывают с атаками на правительственные учреждения и компании стран НАТО.