Российский хакер предстал перед судом в США. Его обвиняют в сотрудничестве с группировкой, стоящей за атаками на компании по всему миру

Предполагаемый российский хакер Денис Обрезко на этой неделе впервые предстал перед федеральным судом в Бостоне, сообщило агентство Reuters. Ему предъявили обвинения в сотрудничестве с группировкой Laundry Bear (Void Blizzard), которая стоит за атаками на правительственные учреждения и компании стран НАТО.

Как пишет агентство, 36-летний Обрезко предстал перед судом во вторник, 9 июня. Его дело связано с расследованием деятельности хакерской группировки, известной как Void BBlizzar или Laundry Bear. Сейчас он находится под стражей без права освобождения под залог.

Обрезко предъявили обвинения в сговоре с целью несанкционированного доступа к защищенному компьютеру — какое именно ведомство или компания от этого пострадали, не уточняется. ФБР связало Дениса Обрезко с криптовалютными транзакциями для покупки виртуального сервера и доменного имени, использовавшихся для проведения атак на компании в Штатах и других странах.

Денис Обрезко был арестован на Пхукете в ноябре прошлого года по запросу американских властей, а затем экстрадирован в США. Личность задержанного на Пхукете хакера тайское Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) раскрыло в ноябре прошлого года. СМИ тогда писали, что его подозревают в сотрудничестве с Void Blizzard.

Обрезко — уроженец Ставрополя, долгое время жил в Москве. Работал, в частности, в Академии криптографии Российской Федерации при ФСБ, отмечало издание «Агентство». Изученные The Insider данные утечки также свидетельствуют, что Обрезко работал в «Лаборатории Касперского» и в Информационно-аналитическом центре МЧС России.

О хакерской группе Laundry Bear (Void Blizzard) стало известно в 2025-м. Первое ее название фигурировало в отчете нидерландской разведки: та связала ее с атаками на свои правительственные и коммерческие структуры, а также компании и ведомства других стран НАТО и ЕС. Название Void Blizzard группировке дала корпорация Microsoft: в ее собственном отчете от мая 2025 года говорилось, что хакеры работают как минимум с апреля 2024 года.

ФБР, как говорится в документах по делу Обрезко, выявило как минимум 11 американских компаний, пострадавших от Void Blizzard. Вероятно, это лишь небольшая часть от реальных ее жертв.