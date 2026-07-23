ЕС разрешил исполнение отдельных довоенных сделок с участием Авена и Фридмана

Совет ЕС внес изменения в санкционный регламент против России, разрешив в исключительных случаях исполнение отдельных корпоративных сделок с участием российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, которые остаются под санкциями Евросоюза. В регламенте они указаны как «персоны под номерами 674 и 675» в санкционных списках физлиц.

Поправка касается только договоров пут-опциона, которые были заключены и исполнены сторонами до 28 февраля 2022 года, однако не были завершены к моменту вступления санкций в силу.

Согласно новым правилам, компетентные органы государств ЕС смогут разрешить европейским кредитным организациям передавать акции компаниям, в которых Авен и Фридман уже являются миноритарными акционерами, если такая передача предусмотрена условиями ранее заключенного договора. При этом все принадлежащие бизнесменам акции, включая полученные в результате такой сделки, останутся замороженными.

Кроме того, компетентные органы государств ЕС смогут разрешить разморозку отдельных средств или экономических ресурсов Авена, Фридмана, контролируемых ими компаний, а также активов, находящихся в «Альфа-Банке» или группе «АльфаСтрахование» (в регламенте указаны как организации под номерами 198 и 270 в санкционных списках юрлиц), если это необходимо исключительно для исполнения обязательств по договору пут-опциона, заключенному и реализованному до 28 февраля 2022 года. При этом средства должны перечисляться напрямую европейскому банку для исполнения договорных обязательств и не могут использоваться для иных целей.

Поправка не отменяет санкции против Авена и Фридмана и не предоставляет им доступ к замороженным активам. Она вводит узкое исключение, позволяющее завершить отдельные сделки, которые были согласованы до начала полномасштабного вторжения России в Украину, но не могли быть исполнены из-за действующего санкционного режима.

В апреле 2024 года Суд ЕС аннулировал первоначальное решение о введении санкций против Авена и Фридмана, действовавшее с февраля 2022 года по март 2023 года, указав, что Совет ЕС не представил достаточных доказательств первоначальных оснований для ограничительных мер. Однако еще в марте 2023 года Совет ЕС изменил юридическое обоснование санкций, указав, что оба бизнесмена являются ведущими предпринимателями, работающими в секторах российской экономики, которые обеспечивают существенные доходы российскому государству. На этом основании они сохранили место в санкционном списке ЕС.