Новак поручил подготовить отмену лимита на продажу менее 50 литров бензина на АЗС

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу менее 50 литров бензина в одни руки на АЗС. Об этом РБК сообщили два источника в отрасли.

По их словам, поручение было дано по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, состоявшегося 13 июля. Одновременно Минэнерго и нефтяникам поручено разработать механизм, который не позволит персоналу АЗС обходить установленные ограничения на продажу топлива.

В июне и июле ограничения на продажу бензина действовали полностью или частично почти во всех регионах России. По подсчетам The Insider, ограничения не затронули только чукотку. На некоторых заправках отпуск топлива ограничивали 20–30 литрами на одного покупателя. В последние недели часть регионов начала смягчать введенные меры: лимиты увеличивают, отменяют электронные очереди, талоны и другие ограничения.

Ранее Новак объяснял дефицит топлива ударами по нефтеперерабатывающим заводам, а Владимир Путин называл возникшие проблемы временными.