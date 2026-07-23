Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.48

EUR

89.6

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

699

 

 

 

 

 

Новости

Новак поручил подготовить отмену лимита на продажу менее 50 литров бензина на АЗС

The Insider
Иллюстрация к материалу

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу менее 50 литров бензина в одни руки на АЗС. Об этом РБК сообщили два источника в отрасли.

По их словам, поручение было дано по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, состоявшегося 13 июля. Одновременно Минэнерго и нефтяникам поручено разработать механизм, который не позволит персоналу АЗС обходить установленные ограничения на продажу топлива.

В июне и июле ограничения на продажу бензина действовали полностью или частично почти во всех регионах России. По подсчетам The Insider, ограничения не затронули только чукотку. На некоторых заправках отпуск топлива ограничивали 20–30 литрами на одного покупателя. В последние недели часть регионов начала смягчать введенные меры: лимиты увеличивают, отменяют электронные очереди, талоны и другие ограничения.

Ранее Новак объяснял дефицит топлива ударами по нефтеперерабатывающим заводам, а Владимир Путин называл возникшие проблемы временными.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  5. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте