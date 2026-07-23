ЕС сделал исключение из санкций для РЖД

Европейский союз сделал исключение из санкционного режима для ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), разрешив использовать замороженные средства компании и предоставлять ей денежные средства и экономические ресурсы, если это необходимо для обеспечения железнодорожных перевозок. Это следует из нового регламента Совета ЕС, опубликованного 23 июля и изученного The Insider.

Исключение распространяется на перевозки грузов и пассажиров между Россией и Евросоюзом, транзит через территорию ЕС, сообщение между Калининградской областью и остальной территорией России, а также на перевозки внутри России. Оно также касается предоставления железнодорожной инфраструктуры и услуг, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и безопасностью таких перевозок.

Основание — новая статья 6g, которую это решение добавляет в Регламент (ЕС) № 269/2014. В документе говорится, что статья о замораживании активов и запрете предоставления денежных средств не применяется к средствам и экономическим ресурсам РЖД, если они необходимы для указанных перевозок.

В пояснительной записке к регламенту Совет ЕС отмечает, что исключение введено «для обеспечения продолжения необходимого железнодорожного сообщения» между Россией и Евросоюзом, транзита через территорию Союза, перевозок между Калининградской областью и Россией, а также перевозок внутри России.

Зачем это исключение

Исключение призвано обеспечить продолжение перевозок, прежде всего транзита между Калининградской областью и остальной территорией России через ЕС, а также других железнодорожных операций, которые продолжают осуществляться несмотря на санкции. Сейчас из-за санкций любые активы подсанкционного лица в ЕС должны быть заморожены, и никто в ЕС не может предоставлять подсанкционному лицу деньги или экономические ресурсы.

Если буквально применять эти нормы к РЖД, возникают практические проблемы. Например, европейский железнодорожный оператор должен перечислить РЖД плату за использование инфраструктуры, необходимо оплатить транзит, нужно оплатить обслуживание вагонов, диспетчерские услуги, доступ к путям, безопасность перевозок, у РЖД могут быть счета или другие активы в ЕС, которыми нельзя воспользоваться даже для оплаты этих операций. Без исключения все такие платежи могли бы оказаться незаконными.