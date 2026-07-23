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Офицер ГРУ, закупавший в Японии военные технологии, покинул Токио после публикаций расследований о его работе

The Insider
Фото: офисный центр Toranomon Kotohira Tower, где расположено представительство «Аэрофлота». Фильченков представлялся сотрудником авиакомпании / NYT

Фото: офисный центр Toranomon Kotohira Tower, где расположено представительство «Аэрофлота». Фильченков представлялся сотрудником авиакомпании / NYT

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Представлявшийся сотрудником «Аэрофлота» офицер ГРУ Максим Фильченков покинул Японию, где занимался закупкой высокотехнологичного оборудования, необходимого для производства оружия и ведения войны. Незадолго до этого его роль раскрыла газета The New York Times. The Insider также удалось подтвердить, что Фильченков покинул Токио. 

О том, что Фильченков покинул страну, пишет японская газета Yomiuri Shimbun. В разговоре NYT это подтвердил также сотрудник украинской разведки.

Офицер ГРУ Максим Владимирович Фильченков

Офицер ГРУ Максим Владимирович Фильченков

По данным The Insider, 49-летний Максим Фильченков, предположительно, вылетел из Токио в Шанхай, а затем оттуда — в Москву. Редакция обнаружила регистрацию его и его жены — Ольги Фильченковой — на утренний рейс Шанхай-Москва 21 июля. Когда именно он покинул Японию, неясно. 

Фильченков находился в Японии под видом сотрудника государственной авиакомпании «Аэрофлот». Он прибыл в Токио в феврале 2024 года. Уже на тот момент Россия остро нуждалась в высокотехнологичных компонентах для своего оружия. Сам Фильченков оказался сотрудником засекреченного 20-го управление ГРУ, офицеры которого действуют под прикрытием дипломатов и сотрудников российских компаний. Это также подтвердил и The Insider: редакция обнаружила у Фильченкова регистрацию по адресу общежития (улица Маршала Бирюзова 4) для обучающихся в Военно-дипломатической академии ГРУ.

Живя в Японии, он устанавливал контакты с логистическими компаниями, перевозящими грузы из Японии в Россию. Благодаря этим связям он мог закупать, а затем и вывозить из страны высокотехнологичное оборудование, необходимое России для производства оружия и ведения войны.

Киев ранее неоднократно сообщал Токио об использовании произведенной в Японии электроники в российском оружии. Среди производителей обнаруженных деталей назывались Nippon Electric Corporation, Panasonic, Toshiba и другие. Доказательств того, что они сознательно продавали свою продукцию России, нет. 

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