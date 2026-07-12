NYT: Сотрудник «Аэрофлота» закупает в Японии технологии для войны против Украины. The Insider подтвердил, что он офицер ГРУ

Российская военная разведка использует Японию для закупки и вывоза высокотехнологичного оборудования, необходимого для производства оружия и ведения войны против Украины. В центре этой системы находится засекреченное 20-е управление ГРУ, офицеры которого действуют под прикрытием дипломатов и сотрудников российских компаний, утверждает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших представителей пяти западных разведок.
По данным собеседников издания, токийской операцией управления руководит 49-летний Максим Владимирович Фильченков. Он находится в Японии под видом сотрудника государственной авиакомпании «Аэрофлот» и занимается поиском оборудования и организацией его доставки в Россию, утверждают представители нескольких западных разведслужб.
The Insider удалось подтвердить, что Фильченков является офицером ГРУ. Ранее он был зарегистрирован по адресу общежития (улица Маршала Бирюзова 4) для обучающихся в Военно-дипломатической академии ГРУ. По тому же адресу был зарегистрирован, например, Анатолий Чапига (Боширов), отравивший Скрипаля «Новичком». Также судя по парковкам автомобиля Фильченкова он появляется в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе.
NYT отмечает, что сотрудники ГРУ использовали должности в «Аэрофлоте» как прикрытие для поиска западных технологий еще во времена СССР. Фильченков прибыл в Токио в феврале 2024 года, когда Россия остро нуждалась в высокотехнологичных компонентах. К этому времени война в Украине все больше превращалась в противостояние беспилотных систем, а российским военным требовались электронные компоненты и станки, поставки которых оказались ограничены санкциями.
Как утверждают источники американской газеты, Фильченков начал устанавливать контакты с логистическими компаниями, перевозящими грузы из Японии в Россию. С помощью таких связей офицеры ГРУ могут приобретать чувствительные технологии под вымышленными предлогами, а затем вывозить их через третьи страны, в некоторых случаях используя поддельные транспортные документы.
Одним из партнеров «Аэрофлота» в Японии является компания Proco Air, называющая себя «мостом между Японией и Россией». Она арендует места на грузовых рейсах в страны, куда продолжает летать «Аэрофлот», в частности в Шри-Ланку и Узбекистан. Там грузы перегружают на самолеты российской авиакомпании и доставляют в РФ.
Сама по себе такая схема не нарушает закон, поскольку многие категории товаров по-прежнему разрешено поставлять в Россию. Однако представители западных разведок утверждают, что подобные логистические маршруты имеют ключевое значение для работы 20-го управления ГРУ.
Владелец Proco Air Такэхико Мики рассказал NYT, что познакомился с Фильченковым примерно в 2018 году, но начал активно сотрудничать с ним после его возвращения в Токио в 2024 году. По словам двух собеседников издания, знакомых с обстоятельствами произошедшего, позднее Мики попросил китайского партнера, с которым его свел Фильченков, помочь с отправкой товаров, запрещенных к поставке в Россию.
Мики отрицает, что знал о связи Фильченкова с российской разведкой или пытался перевозить запрещенную продукцию. Он утверждает, что Proco Air доставляет в Россию только разрешенные товары, преимущественно медицинское оборудование и косметику.
В подтверждение своих слов предприниматель показал журналистам авианакладную на отправленное через Шри-Ланку медицинское оборудование. Мики попытался закрасить названия участвовавших в сделке компаний, однако журналисты смогли установить, что получателем была московская фармацевтическая компания R-Pharm.
Сама R-Pharm не находится под санкциями. При этом ее основатель Алексей Репик внесен в санкционные списки Великобритании, Австралии и Канады из-за связей с Владимиром Путиным. Япония санкций против него не вводила. Proco Air также не предъявляли обвинений в нарушении закона.
По данным о международных грузоперевозках, которые приводит NYT, Япония является крупнейшим в мире экспортером чувствительных технологий двойного назначения, интересующих российские власти. Основным направлением экспорта таких японских товаров стал Вьетнам, который одновременно является крупнейшим поставщиком чувствительных технологий в Россию.
Слабое законодательство о шпионаже и развитая высокотехнологичная промышленность превратили Японию в важный центр российских операций, отмечает газета. В стране нет отдельной службы внешней разведки, а действующие ограничения на работу спецслужб во многом связаны с послевоенным устройством государства.
По оценке украинских властей, японские компоненты присутствуют в 90% российских ракет и беспилотников. После российского удара по жилому дому в Киеве в мае, в результате которого погибли не менее 24 человек, следователи обнаружили в обломках крылатой ракеты Х-101 японские детали, использовавшиеся в системе наведения, утверждает украинская сторона.
Киев неоднократно предупреждал Токио об использовании произведенной в Японии электроники в российском оружии. Только в апреле 2025 года Украина направила японскому МИД не менее восьми дипломатических писем с фотографиями и списками найденных компонентов. В течение года были отправлены еще около восьми подобных нот.
Среди производителей обнаруженных деталей назывались Nippon Electric Corporation, Panasonic, Toshiba и другие японские компании. Доказательств того, что они сознательно продавали свою продукцию России, нет. Компании отвергли нарушения и заявили, что соблюдают санкции и экспортные ограничения. В Nippon также отметили, что обнаруженные компоненты были произведены давно и компания не продавала их уже несколько лет.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии утверждает, что предупреждало компании о попытках обойти санкции и внесло в черные списки десятки иностранных организаций, подозреваемых в помощи России. Японский МИД заявил, что страна вместе с западными союзниками запретила экспорт в Россию товаров военного назначения.
При этом японские власти пока не предприняли публичных мер против Фильченкова. Журналисты NYT трижды приходили в токийский офис «Аэрофлота», а также пытались связаться с ним по электронной почте и в Telegram. Фильченков отвечать на вопросы отказался.