NYT: Сотрудник «Аэрофлота» закупает в Японии технологии для войны против Украины. The Insider подтвердил, что он офицер ГРУ

NYT отмечает, что сотрудники ГРУ использовали должности в «Аэрофлоте» как прикрытие для поиска западных технологий еще во времена СССР. Фильченков прибыл в Токио в феврале 2024 года, когда Россия остро нуждалась в высокотехнологичных компонентах. К этому времени война в Украине все больше превращалась в противостояние беспилотных систем, а российским военным требовались электронные компоненты и станки, поставки которых оказались ограничены санкциями.

Как утверждают источники американской газеты, Фильченков начал устанавливать контакты с логистическими компаниями, перевозящими грузы из Японии в Россию. С помощью таких связей офицеры ГРУ могут приобретать чувствительные технологии под вымышленными предлогами, а затем вывозить их через третьи страны, в некоторых случаях используя поддельные транспортные документы.

Одним из партнеров «Аэрофлота» в Японии является компания Proco Air, называющая себя «мостом между Японией и Россией». Она арендует места на грузовых рейсах в страны, куда продолжает летать «Аэрофлот», в частности в Шри-Ланку и Узбекистан. Там грузы перегружают на самолеты российской авиакомпании и доставляют в РФ.

Сама по себе такая схема не нарушает закон, поскольку многие категории товаров по-прежнему разрешено поставлять в Россию. Однако представители западных разведок утверждают, что подобные логистические маршруты имеют ключевое значение для работы 20-го управления ГРУ.

Владелец Proco Air Такэхико Мики рассказал NYT, что познакомился с Фильченковым примерно в 2018 году, но начал активно сотрудничать с ним после его возвращения в Токио в 2024 году. По словам двух собеседников издания, знакомых с обстоятельствами произошедшего, позднее Мики попросил китайского партнера, с которым его свел Фильченков, помочь с отправкой товаров, запрещенных к поставке в Россию.

Мики отрицает, что знал о связи Фильченкова с российской разведкой или пытался перевозить запрещенную продукцию. Он утверждает, что Proco Air доставляет в Россию только разрешенные товары, преимущественно медицинское оборудование и косметику.

В подтверждение своих слов предприниматель показал журналистам авианакладную на отправленное через Шри-Ланку медицинское оборудование. Мики попытался закрасить названия участвовавших в сделке компаний, однако журналисты смогли установить, что получателем была московская фармацевтическая компания R-Pharm.

Сама R-Pharm не находится под санкциями. При этом ее основатель Алексей Репик внесен в санкционные списки Великобритании, Австралии и Канады из-за связей с Владимиром Путиным. Япония санкций против него не вводила. Proco Air также не предъявляли обвинений в нарушении закона.

По данным о международных грузоперевозках, которые приводит NYT, Япония является крупнейшим в мире экспортером чувствительных технологий двойного назначения, интересующих российские власти. Основным направлением экспорта таких японских товаров стал Вьетнам, который одновременно является крупнейшим поставщиком чувствительных технологий в Россию.

Слабое законодательство о шпионаже и развитая высокотехнологичная промышленность превратили Японию в важный центр российских операций, отмечает газета. В стране нет отдельной службы внешней разведки, а действующие ограничения на работу спецслужб во многом связаны с послевоенным устройством государства.

По оценке украинских властей, японские компоненты присутствуют в 90% российских ракет и беспилотников. После российского удара по жилому дому в Киеве в мае, в результате которого погибли не менее 24 человек, следователи обнаружили в обломках крылатой ракеты Х-101 японские детали, использовавшиеся в системе наведения, утверждает украинская сторона.

Киев неоднократно предупреждал Токио об использовании произведенной в Японии электроники в российском оружии. Только в апреле 2025 года Украина направила японскому МИД не менее восьми дипломатических писем с фотографиями и списками найденных компонентов. В течение года были отправлены еще около восьми подобных нот.

Среди производителей обнаруженных деталей назывались Nippon Electric Corporation, Panasonic, Toshiba и другие японские компании. Доказательств того, что они сознательно продавали свою продукцию России, нет. Компании отвергли нарушения и заявили, что соблюдают санкции и экспортные ограничения. В Nippon также отметили, что обнаруженные компоненты были произведены давно и компания не продавала их уже несколько лет.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии утверждает, что предупреждало компании о попытках обойти санкции и внесло в черные списки десятки иностранных организаций, подозреваемых в помощи России. Японский МИД заявил, что страна вместе с западными союзниками запретила экспорт в Россию товаров военного назначения.

При этом японские власти пока не предприняли публичных мер против Фильченкова. Журналисты NYT трижды приходили в токийский офис «Аэрофлота», а также пытались связаться с ним по электронной почте и в Telegram. Фильченков отвечать на вопросы отказался.