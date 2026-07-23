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Новости

Латвия запретила импорт игрушек, одежды и обуви из России и Беларуси. Транзит сохранился

The Insider
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Сейм Латвии 23 июля принял поправки к закону «О поддержке мирных жителей Украины», согласно которым в страну будет запрещен импорт книг, игрушек, видеоигр, спортивных товаров, одежды и обуви из России и Беларуси. Об этом сообщило местное издание Delfi. Изменения были подготовлены МИД республики. Цель — сокращение экономических связей Латвии с РФ и Беларусью. По данным Латвийского общественного СМИ (LSM), в 2022 году импорт из этих государств в страну превышал €2 млрд, а в 2025-м он составил всего €193 млн.

За законопроект проголосовали 66 депутатов, против высказались восемь. Полный перечень товаров, которые будут запрещены для импорта в Латвию, утвердит правительство. Однако, по данным местных СМИ, там окажутся книги, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время дебатов по законопроекту особенно обратила внимание на распространение Россией книг и периодических изданий в пропагандистских целях. Это, по ее мнению, не нужно ни Латвии, ни Евросоюзу.

Документ также запрещает ввоз подобных товаров из третьих стран, если они были произведены в РФ или Беларуси. При этом транзит таких товаров через латвийскую территорию запрещен не будет.

Политики признают, что закон не исключает попадание российской и белорусской продукции на латвийский рынок: если она была ввезена в другую страну ЕС, то в соответствии с принципами свободного рынка республика не может ограничить ее оборот на своей территории. В связи с этим власти подчеркивают: у запрета есть и сигнально-политическое значение. Таким образом Рига намерена призвать партнеров к сокращению торговли с Россией и Беларусью. Сейчас российская и белорусская продукция составляет менее 1% от общего объема товарного импорта Латвии.

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