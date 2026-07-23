Последний крупный город ЕС, где власти запрещают прайды, проведет шествие, вопреки запрету

Организаторы ЛГБТ-прайда в румынской Ораде намерены провести марш, несмотря на то, что местные власти четвертый год подряд отказываются согласовывать мероприятие. Как пишет The Guardian, Орадя остается единственным крупным городом Европейского союза, где муниципальные власти систематически блокируют проведение прайдов.

Город возглавляет Флорин Бирта, представитель Национальной либеральной партии Румынии (PNL), котораязанимает консервативную позицию по вопросам ЛГБТ и выступает против легализации однополых браков и зарегистрированных (гражданских) партнерств в Румынии.

По словам организаторов, с 2023 года чиновники каждый раз находят новые юридические или технические основания для отказа. В этом году активисты предложили более ста возможных маршрутов, однако власти заявили, что ни один из них не подходит из-за пересечения с другими мероприятиями или работами на объектах инфраструктуры. Несмотря на это, марш планируют провести в субботу без официального разрешения — по аналогии с прошлым годом, когда в несогласованной акции приняли участие 500–600 человек.

В поддержку организаторов выступили более 152 правозащитных организаций из 30 стран. В совместном заявлении они призвали власти обеспечить проведение марша в соответствии с законодательством ЕС и отметили, что многолетний запрет мирных собраний нельзя объяснить административными или логистическими причинами. В обращении ситуацию в Ораде сравнили с Венгрией, где власти также пытались ограничить проведение прайдов, назвав подобные запреты признаком антидемократического отката и ослабления верховенства права.