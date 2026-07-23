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Новости

16-летнего школьника из ЯНАО приговорили к 8 годам лишения свободы за поджог вертолета МИ-8 в 2024 году

The Insider
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Суд приговорил к восьми годам лишения свободы 16-летнего подростка из Ямало-Ненецкого автономного округа, который обвинялся в поджоге вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска. Как сообщает СКР, его признали виновным в совершении теракта группой лиц. Осужденный будет отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних, пока ему не исполнится 18 лет.

Второго мальчика, которого обвинили в поджоге вертолета, отправили в закрытое учебное заведение, поскольку на момент совершения преступления он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, в сентябре 2024 года двое подростков, которым на тот момент было 14 и 13 лет, проникли на территорию аэропорта, облили бензином гражданский вертолет МИ-8 и подожгли. Нанесенный ущерб оценивался в 59 млн рублей. Как сообщалось ранее, сгоревший вертолет принадлежал компании UTair.

Подростки, получившие ожоги, пытались спрятаться, но их поймали в Тюменской области. По версии следствия, они действовали по заданию украинских спецслужб, которые якобы обещали за поджог 4 млн рублей. Кроме того, подростков обвинили в поджоге вышки сотовой связи в промышленной зоне Ноябрьска.

Ранее в связи с этим делом были осуждены еще три человека: директор аэропорта Ноябрьска Алексей Коржевой и охранник (по статье о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности аэропорта) и неназванный житель города, якобы знавший о подготовке теракта, за недонесение о нем. Коржевому назначили два года ограничения свободы, оставшихся двоих оштрафовали (1, 2). 

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