Евросоюз оштрафовал Google почти на $1 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Евросоюз оштрафовал Google на €890 млн (около $1 млрд), обвинив компанию в использовании доминирующего положения поисковика для продвижения собственных сервисов, пишет The New York Times.

По мнению Еврокомиссии, Google предоставлял преимущество своим сервисам в сфере онлайн-покупок, путешествий, игр и переводов. Они занимали более заметные позиции в результатах поиска, тогда как предложения конкурентов оказывались ниже. Регуляторы также обнаружили нарушения в работе Google Play — ограничения мешали разработчикам напрямую взаимодействовать с пользователями и проводить платежи в обход комиссий Google.

Еврокомиссия пришла к выводу, что компания нарушила принятый в 2022 году Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act), призванный ограничить возможности крупнейших технологических платформ использовать свое положение для вытеснения конкурентов.

Google дали 60 дней на выполнение требований регулятора, в том числе на повышение видимости конкурирующих сервисов. В противном случае компании грозят дополнительные штрафы в размере до 5% ее мирового оборота.

Главный юрисконсульт Google Кент Уокер заявил, что требуемые изменения ухудшат продукты для европейских пользователей.

Как отмечает NYT, решение принято на фоне напряженности между ЕС и США. Президент Дональд Трамп ранее угрожал ответными мерами, потому что считает несправедливым давлением Европы на американские технологические компании. В пятницу Белый дом, как ожидается, объявит о новых торговых пошлинах в отношении ЕС и других партнеров США.

С 2017 года европейские регуляторы оштрафовали Google в общей сложности более чем на €10 млрд.