Одна из старейших криптобирж BitMEX прекратит работу после 12 лет существования

Криптовалютная биржа BitMEX объявила о прекращении работы. Регистрация новых пользователей уже остановлена, а полностью операции платформы завершатся 23 сентября, говорится в сообщении команды биржи.

Решение принял совет директоров владельца и оператора биржи — компании HDR Global Trading Limited — после «стратегического анализа бизнеса и криптоиндустрии в целом». Причины закрытия подробнее не раскрываются.

С 26 августа пользователи смогут только сокращать уже открытые позиции. Все позиции, которые останутся к 23 сентября, биржа закроет самостоятельно. BitMEX рекомендовала клиентам как можно скорее вывести средства. После прекращения работы платформы с оставшихся на счетах активов будут взимать комиссию в размере $50 или 1% годовых от их стоимости.

BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом, Беном Дело и Сэмюэлом Ридом. Биржа стала одним из пионеров торговли криптовалютными деривативами и в 2016 году запустила бессрочный своп на биткойн — фьючерсный контракт без даты истечения, позволявший использовать кредитное плечо до 100 раз. По утверждению самой BitMEX, впоследствии подобные контракты стали самым популярным типом криптовалютных деривативов. Объем торгов первым таким контрактом на площадке к 2021 году превысил $3 трлн.

В период расцвета BitMEX была одной из крупнейших криптовалютных торговых площадок мира, однако позднее значительно уступила конкурентам. На момент публикации сообщения о закрытии она занимала 34-е место среди 135 бирж криптодеривативов, отслеживаемых CoinGecko.

В 2020 году основатели BitMEX ушли из руководства после предъявления им обвинений в нарушении американского закона о банковской тайне. Они признали вину и в 2022 году получили условные сроки. В 2024 году виновной признала себя и управляющая биржей компания. В январе 2025 года американский суд оштрафовал BitMEX на $100 млн и назначил ей два года пробационного надзора за отсутствие полноценной системы противодействия отмыванию денег и проверки клиентов.