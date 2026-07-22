Регулятор США обвинил главу Ryanair в нарушении правил расследования авиаинцидента из-за его публичных комментариев

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) предупредил генерального директора Ryanair Майкла О'Лири о недопустимости публичных комментариев по поводу расследования инцидента с самолетом Malta Air, у которого после взлета из Салоников оторвался иллюминатор.

В опубликованном в среду письме NTSB заявил, что высказывания О'Лири во время конференц-звонка по финансовым результатам Ryanair нарушили международные правила расследования авиационных происшествий. Ведомство указало, что глава авиакомпании публично высказал собственную версию причин происшествия и тем самым фактически прокомментировал ход расследования.

В частности, О'Лири предположил, что причиной инцидента стало повреждение посторонним предметом (foreign object damage), а не возраст самолета или недостатки технического обслуживания.

«NTSB не делал подобных выводов, и наши следователи пока не исключили, что возраст воздушного судна или проблемы с его обслуживанием могли стать факторами, способствовавшими этому происшествию», — заявила председатель совета Дженнифер Хоменди.

По правилам NTSB, стороны, участвующие в расследовании, не имеют права публично комментировать его ход. Подобные публичные замечания со стороны ведомства встречаются редко. В 2024 году совет уже выносил аналогичный выговор руководителю Boeing во время расследования инцидента с Boeing 737 Max, у которого вскоре после взлета оторвалась панель фюзеляжа. Тогда NTSB также лишил Boeing доступа к материалам расследования и права участвовать в слушаниях по делу.

Инцидент с самолетом Ryanair произошел в начале июля. Boeing 737 авиакомпании Malta Air был вынужден совершить аварийную посадку вскоре после вылета из греческих Салоников в Германию после того, как в салоне отделился один из иллюминаторов. По предварительной версии, цепную реакцию могла вызвать неисправность двигателя, из-за которой фрагмент турбины ударил в окно.

Из-за разгерметизации пассажиру, сидевшему у иллюминатора, угрожало выпадение из самолета, так как его наполовину вытащило наружу. Его спасла жена, которая схватила мужа за ноги и удерживала около пяти минут, пока другие пассажиры помогали затащить его обратно. Мужчина выжил, но получил множественные ссадины, ожоги от трения о набегающий поток и сильный ушиб шеи. Пострадавшего доставили в больницу в Салониках в состоянии сильного шока.