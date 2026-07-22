Астрономы впервые нашли признаки наличия спутника у объекта, который сам вращается вокруг звезды за пределами Солнечной системы

Международная группа астрономов впервые получила убедительные свидетельства существования спутника у субзвёздного объекта за пределами Солнечной системы. Речь идёт о коричневом карлике CD-35 2722 B — «несостоявшейся звезде» массой около 37 масс Юпитера, которая обращается вокруг небольшой красной звезды. Судя по данным наблюдений, вокруг самого карлика движется тело с минимальной массой примерно 0,7–0,9 массы Юпитера, совершающее оборот за 170 дней. Исследование опубликовано Европейской южной обсерваторией (ESO).

Несмотря на то что к сегодняшнему дню открыто уже более 6000 экзопланет, ни одной экзолуны — спутника планеты у другой звезды — до сих пор достоверно обнаружить не удалось. Существует лишь несколько спорных кандидатов. Новая находка пока не дотягивает до статуса полноценной экзолуны, ведь её «хозяин» — не планета, а коричневый карлик, однако учёные называют результат важным шагом к первому подобному открытию.

Команда под руководством Кевина Хоя из Университета Диего Порталеса в Чили наблюдала за системой с октября 2023 года по февраль 2026-го с помощью спектрографа CRIRES+ на телескопе VLT в Чили. Исследователи применили метод лучевых скоростей с помощью которого в 1995 году была открыта первая экзопланета у солнцеподобной звезды. Суть метода заключается в том, что невидимый спутник своим притяжением слегка «раскачивает» хозяина, и эти колебания видны в его спектре. Раньше попытки осуществить такие измерения других объектов ничего не давали, но новые измерения оказались в десятки и сотни раз точнее.

За 23 ночи наблюдений астрономы зафиксировали чёткий периодический сигнал. Данные одинаково хорошо описывают две модели — либо один спутник на вытянутой орбите с периодом около 170 дней, либо два спутника на круговых орбитах. Компьютерное моделирование показало, что вторая конфигурация крайне нестабильна и в большинстве вариантов один из спутников был бы выброшен из системы всего за несколько сотен лет, поэтому учёные считают более вероятным сценарий с одним телом.

Авторы проверили и альтернативные объяснения сигнала — например, вращение самого коричневого карлика или циркуляцию облаков в его атмосфере, — но не нашли им подтверждений. При этом истинную массу спутника определить пока нельзя, поскольку неизвестен наклон его орбиты. Впрочем, вероятность того, что это второй коричневый карлик, исследователи оценивают как крайне низкую.

Открытие ставит перед астрономами вопрос о том, как вообще классифицировать подобные тела, ведь спутник у коричневого карлика не вписывается ни в определение планеты, ни в будущее определение экзолуны. Возможно, для таких объектов придётся вводить отдельную категорию, отмечают ученые.