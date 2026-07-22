EASA рекомендовало не летать над Иорданией на фоне эскалации войны США и Ирана

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиаперевозчикам не выполнять полеты над Иорданией на всех высотах и эшелонах до 31 августа из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

По оценке агентства, с середины июля в воздушном пространстве Иордании значительно выросла интенсивность боевых действий. Повторяющиеся ракетные удары Ирана, атаки беспилотников по объектам на территории страны и работа систем ПВО создают повышенный риск для гражданской авиации. Среди основных угроз EASA назвало возможность ошибочной идентификации гражданских самолетов, пролет ракет, их перехват и падение обломков.

При этом агентство отмечает, что власти Иордании не вводили ограничений на использование воздушного пространства и не закрывали маршруты, несмотря на рост военной активности. EASA рекомендовало авиакомпаниям отказаться от полетов в районе полетной информации Амман (FIR OJAC) и внимательно следить за развитием ситуации.

Обстановка в регионе продолжает ухудшаться. По данным агентства Tasnim, связанного с КСИР, в среду США нанесли ракетный удар по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Острова в районе пролива неоднократно становились целью ударов на фоне боевых действий вокруг стратегического водного пути, который Иран закрыл после срыва предварительного соглашения о прекращении войны.

Одновременно американские авиаудары продолжаются по портовым и внутренним районам Ирана, а Тегеран наносит удары по союзникам США на Ближнем Востоке. В городе Бендер-Аббас, где расположена база военно-морских сил Ирана, удары наносятся каждую ночь с начала последней эскалации почти две недели назад.