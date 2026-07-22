Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.55

EUR

89.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

74

 

 

 

 

 

Новости

EASA рекомендовало не летать над Иорданией на фоне эскалации войны США и Ирана

The Insider
Иллюстрация к материалу

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиаперевозчикам не выполнять полеты над Иорданией на всех высотах и эшелонах до 31 августа из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

По оценке агентства, с середины июля в воздушном пространстве Иордании значительно выросла интенсивность боевых действий. Повторяющиеся ракетные удары Ирана, атаки беспилотников по объектам на территории страны и работа систем ПВО создают повышенный риск для гражданской авиации. Среди основных угроз EASA назвало возможность ошибочной идентификации гражданских самолетов, пролет ракет, их перехват и падение обломков.

При этом агентство отмечает, что власти Иордании не вводили ограничений на использование воздушного пространства и не закрывали маршруты, несмотря на рост военной активности. EASA рекомендовало авиакомпаниям отказаться от полетов в районе полетной информации Амман (FIR OJAC) и внимательно следить за развитием ситуации.

Обстановка в регионе продолжает ухудшаться. По данным агентства Tasnim, связанного с КСИР, в среду США нанесли ракетный удар по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Острова в районе пролива неоднократно становились целью ударов на фоне боевых действий вокруг стратегического водного пути, который Иран закрыл после срыва предварительного соглашения о прекращении войны.

Одновременно американские авиаудары продолжаются по портовым и внутренним районам Ирана, а Тегеран наносит удары по союзникам США на Ближнем Востоке. В городе Бендер-Аббас, где расположена база военно-морских сил Ирана, удары наносятся каждую ночь с начала последней эскалации почти две недели назад.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  4. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте