Власти Австрии открыли полицейский участок в доме, где родился Гитлер, чтобы отпугнуть неонацистов

В доме, где родился Адольф Гитлер, заработал полицейский участок. Австрийские власти таким образом надеются «нейтрализовать» его символическое значение и положить конец паломничеству неонацистов к этому месту. Власти рассчитывают, что постоянное присутствие полиции сделает невозможными демонстрации в поддержку нацизма, запрещенные австрийским законодательством.

Гитлер родился 20 апреля 1889 года в съемной квартире в центре города Браунау-ам-Инн и провел в этом доме первые недели жизни. В последние годы скинхеды приносили к дому розы и венки в день рождения Гитлера, а правые экстремисты и пьяные туристы фотографировались возле него, вскидывая руку в нацистском приветствии. Жители Браунау, уставшие от подобных акций, часто называют бывший дом Гитлера «домом зла».

Экспертная комиссия, которой поручили определить дальнейшую судьбу здания, рекомендовала использовать его в социальных, благотворительных или государственных целях. Теперь в здании разместилось подразделение полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: по словам начальника окружной полиции Штефана Хасльбергера, из-за близости к немецкой границе этот район находится на одном из основных маршрутов контрабанды наркотиков.

Переоборудование здания обошлось примерно в 20 миллионов евро. Решение стало итогом многолетних общественных дискуссий о том, как не допустить превращения дома в место поклонения современных неонацистов. Австрийское агентство APA сообщило, что даже строительный мусор после реконструкции вывезли в секретное место, чтобы он не стал объектом интереса поклонников Гитлера.

На церемонии открытия министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер назвал это «новой главой» в истории здания. По его словам, теперь оно станет «местом демократии, верховенства права и безопасности». При этом, подчеркнул министр, «память никуда не исчезнет».

По мнению экспертов, открытие музея могло бы и дальше привлекать правых экстремистов, особенно сторонников идеологии «крови и почвы», придающих особое значение местам рождения и захоронения исторических фигур. Снос здания, напротив, означал бы попытку стереть важную часть местной истории. Опросы показывали, что большинство австрийцев предпочли бы видеть здесь центр, посвященный продвижению демократических ценностей.

Само здание, части которого относятся еще к XVII веку, в разные годы служило гостиницей и пивоварней. На верхних этажах располагались квартиры, одну из которых недолгое время снимала семья Гитлера. Около десяти лет назад австрийское правительство выкупило дом у частного владельца. До этого здание арендовало МВД Австрии, разместившее там учреждение по уходу за людьми с инвалидностью. С 2011 года дом пустовал. Перед ним установлен небольшой мемориальный камень, привезенный из бывшего концлагеря Маутхаузен, с надписью: «Во имя мира, свободы и демократии. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших — предупреждение».

Немецкий журнал Der Spiegel недавно сообщил, что неизвестные хакеры заменили настоящий адрес здания в Google Maps на номер 88 — это кодовое обозначение неонацистов, означающее «Heil Hitler» (буква H — восьмая в латинском алфавите).

Личная квартира Гитлера в Мюнхене на Принцрегентенплац с конца 1940-х годов также используется как полицейский участок, тогда как его официальная резиденция — Рейхсканцелярия в Берлине — была уничтожена бомбардировками во время Второй мировой войны.