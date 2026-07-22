Федор Емельяненко потребовал изъять из продажи детскую книгу о нем в нынешнем виде. С АСТ и автора он хочет взыскать почти 13 млн рублей

На обложке книги размещена фотография Емельяненко, а его имя использовано в названии и оформлении. Издание продается в книжных магазинах и на маркетплейсах в печатном, электронном и аудиоформатах. По мнению спортсмена, это придает использованию его имени и изображения коммерческий и рекламный характер, однако разрешения издательству он не давал.

Емельяненко требует взыскать солидарно с АСТ и Ивановой 12,66 млн рублей «упущенной выгоды» и еще 300 тыс. рублей компенсации морального вреда. Общая сумма требований составляет 12,96 млн рублей. Кроме того, он просит суд запретить дальнейшую печать и продажу книги в нынешнем виде, изъять уже выпущенные экземпляры из оборота и удалить его фотографию из рекламы, карточек товара, социальных сетей и других каналов распространения.

Спортсмен также утверждает, что часть изложенных в книге сведений о его биографии не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство. Какие именно фрагменты он оспаривает, в сообщении суда не уточняется. Емельяненко требует удалить или исправить их, а в уже напечатанные экземпляры вложить лист с опровержением и разместить такой же текст на страницах книги в интернет-магазинах.

После претензии Емельяненко издательство АСТ сняло книгу с продажи. В компании сообщили агентству ТАСС, что тираж составил две тысячи экземпляров, и отметили, что требование рассчитать компенсацию по ставкам рекламных контрактов «не соответствует сложившейся практике книжного рынка».