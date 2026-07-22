Федор Емельяненко потребовал изъять из продажи детскую книгу о нем в нынешнем виде. С АСТ и автора он хочет взыскать почти 13 млн рублей

Бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал иск к издательству АСТ и писательнице Анастасии Ивановой из-за выпущенной, как он утверждает, без его согласия книги о своей жизни. Спортсмен требует прекратить ее продажу в нынешнем оформлении и взыскать с ответчиков почти 13 млн рублей. Иск зарегистрировал Останкинский районный суд Москвы.
Речь идет о книге «Легенда ММА — Федор Емельяненко», выпущенной АСТ в 2025 году в серии «Звезды отечественного спорта для детей». Ее написала Анастасия Иванова под псевдонимом Аля Рогожина. В той же серии она выпустила книги о хоккеисте Александре Овечкине, теннисистке Марии Шараповой и боксере Дмитрии Биволе.
На обложке книги размещена фотография Емельяненко, а его имя использовано в названии и оформлении. Издание продается в книжных магазинах и на маркетплейсах в печатном, электронном и аудиоформатах. По мнению спортсмена, это придает использованию его имени и изображения коммерческий и рекламный характер, однако разрешения издательству он не давал.
Емельяненко требует взыскать солидарно с АСТ и Ивановой 12,66 млн рублей «упущенной выгоды» и еще 300 тыс. рублей компенсации морального вреда. Общая сумма требований составляет 12,96 млн рублей. Кроме того, он просит суд запретить дальнейшую печать и продажу книги в нынешнем виде, изъять уже выпущенные экземпляры из оборота и удалить его фотографию из рекламы, карточек товара, социальных сетей и других каналов распространения.
Спортсмен также утверждает, что часть изложенных в книге сведений о его биографии не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство. Какие именно фрагменты он оспаривает, в сообщении суда не уточняется. Емельяненко требует удалить или исправить их, а в уже напечатанные экземпляры вложить лист с опровержением и разместить такой же текст на страницах книги в интернет-магазинах.
После претензии Емельяненко издательство АСТ сняло книгу с продажи. В компании сообщили агентству ТАСС, что тираж составил две тысячи экземпляров, и отметили, что требование рассчитать компенсацию по ставкам рекламных контрактов «не соответствует сложившейся практике книжного рынка».