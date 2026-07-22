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Новости

Болгария стала как минимум пятой страной Европы, публично разрешившей США использовать свою территорию для операции против Ирана

The Insider
БТА

БТА

Парламент Болгарии разрешил временно разместить на авиабазе Безмер до восьми американских самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военнослужащих. За предложение проголосовали 136 депутатов, 13 выступили против, еще двое воздержались. Самолеты и военные будут находиться в Болгарии с 24 июля по 1 октября. Заправщики нужны для продолжения американской военной операции против Ирана.

По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, самолеты будут выполнять исключительно логистические задачи. Министр обороны Димитар Стоянов, в свою очередь, заверил, что присутствие американских самолетов не сделает Болгарию участницей боевых действий.

Безмер входит в число объектов, совместно используемых Болгарией и США в соответствии с соглашением 2006 года. Однако для использования базы в новых целях потребовалось отдельное разрешение парламента.

В текущем году американские самолеты-заправщики уже временно находились в Болгарии, в гражданском аэропорту Софии. Тогда разрешения парламента не запрашивали, что вызвало споры внутри страны. В июне самолеты покинули аэропорт, после чего правительство предложило американской стороне переместить их на военную базу.

Иран выступил против решения Софии. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи предупредил, что Тегеран будет считать предоставление болгарской территории для американских операций против Ирана «соучастием в агрессии». Против размещения самолетов также выступили мэры пяти муниципалитетов в районе Безмера. Они сослались на дополнительные риски для местных жителей.

Как подсчитал The Insider, Болгария стала как минимум пятой европейской страной, публично разрешившей США использовать свою территорию для операций, связанных с войной против Ирана. Власти Германия в начале войны сообщили, что не вводили ограничений на использование американцами авиабазы Рамштайн. Как минимум семь военных самолетов США, покинувших Испанию после запрета на участие ее баз в операции, перебазировались туда.

Руководство Румынии также разрешило использовать свои авиабазы для американских самолетов-заправщиков, разведывательной авиации и систем спутниковой связи. Власти страны назвали эту поддержку оборонительной и подчеркнули, что американские самолеты не будут перевозить боеприпасы.

Казармы армии США на авиабазе имени Михаила Когэлничану в Румынии, 25 ноября 2025 года

Казармы армии США на авиабазе имени Михаила Когэлничану в Румынии, 25 ноября 2025 года

George Calin via Reuters / Inquam Photos

Португалия одобрила 76 посадок американских военных самолетов на базе Лажеш на Азорских островах и 25 пролетов через свое воздушное пространство. Лиссабон поставил условие, что эти рейсы не должны использоваться для ударов по гражданской инфраструктуре, а в нескольких отдельных запросах отказал.

Американский военный самолет на авиабазе Лажеш на Азорских островах, Португалия, 21 февраля 2026 года

Американский военный самолет на авиабазе Лажеш на Азорских островах, Португалия, 21 февраля 2026 года

Pedro Nunes / Reuters

Великобритания первоначально не позволила использовать свои базы для операции против Ирана, однако позднее разрешила американцам наносить с них ограниченные удары по иранским ракетным объектам. Лондон назвал эти операции оборонительными.

Американский бомбардировщик B-1 заходит на посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, 17 марта 2026 года

Американский бомбардировщик B-1 заходит на посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, 17 марта 2026 года

Toby Melville / Reuters

Наиболее жесткие ограничения ввела Испания. Она сначала запретила использовать совместные базы Рота и Морон для операций против Ирана, а затем полностью закрыла свое воздушное пространство для участвующих в войне американских самолетов.

Австрия со ссылкой на закрепленный в ее законодательстве нейтральный статус отказала США в запросах на военные пролеты, связанные с операциями против Ирана. Швейцария также отклонила два запроса, имевших отношение к войне, но разрешила три транспортных и технических рейса, не связанных с боевыми действиями.

Франция и Италия общего запрета не вводили, однако отказали в отдельных запросах. Париж впервые с начала войны не разрешил перевезти через свое воздушное пространство американское оружие, предназначенное Иерусалиму для ударов по Исламской Республике. Рим не позволил нескольким американским военным самолетам сесть на базе Сигонелла перед вылетом на Ближний Восток, поскольку миссия не была предварительно согласована с итальянскими властями.

Этот подсчет охватывает только случаи, о которых государства сообщили публично. Членство в НАТО само по себе не дает союзникам автоматического права использовать территорию другой страны: принимающее государство должно дать на это согласие, а условия присутствия иностранных сил определяются отдельными соглашениями.

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