Болгария стала как минимум пятой страной Европы, публично разрешившей США использовать свою территорию для операции против Ирана

Парламент Болгарии разрешил временно разместить на авиабазе Безмер до восьми американских самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военнослужащих. За предложение проголосовали 136 депутатов, 13 выступили против, еще двое воздержались. Самолеты и военные будут находиться в Болгарии с 24 июля по 1 октября. Заправщики нужны для продолжения американской военной операции против Ирана.

По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, самолеты будут выполнять исключительно логистические задачи. Министр обороны Димитар Стоянов, в свою очередь, заверил, что присутствие американских самолетов не сделает Болгарию участницей боевых действий.

Безмер входит в число объектов, совместно используемых Болгарией и США в соответствии с соглашением 2006 года. Однако для использования базы в новых целях потребовалось отдельное разрешение парламента.

В текущем году американские самолеты-заправщики уже временно находились в Болгарии, в гражданском аэропорту Софии. Тогда разрешения парламента не запрашивали, что вызвало споры внутри страны. В июне самолеты покинули аэропорт, после чего правительство предложило американской стороне переместить их на военную базу.

Иран выступил против решения Софии. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи предупредил, что Тегеран будет считать предоставление болгарской территории для американских операций против Ирана «соучастием в агрессии». Против размещения самолетов также выступили мэры пяти муниципалитетов в районе Безмера. Они сослались на дополнительные риски для местных жителей.

Как подсчитал The Insider, Болгария стала как минимум пятой европейской страной, публично разрешившей США использовать свою территорию для операций, связанных с войной против Ирана. Власти Германия в начале войны сообщили, что не вводили ограничений на использование американцами авиабазы Рамштайн. Как минимум семь военных самолетов США, покинувших Испанию после запрета на участие ее баз в операции, перебазировались туда.

Руководство Румынии также разрешило использовать свои авиабазы для американских самолетов-заправщиков, разведывательной авиации и систем спутниковой связи. Власти страны назвали эту поддержку оборонительной и подчеркнули, что американские самолеты не будут перевозить боеприпасы.