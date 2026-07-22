Цена акций «Газпрома» снизилась на 31,6% за год. Компания не нашла альтернативу европейскому рынку — экономист

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 31,6%, пишут «Ведомости». К 12:39 мск 22 июля акции «Газпрома» торговались по 87,96 рубля, прибавив 2,13% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Объем торгов достиг 3,13 млрд рублей.



В ходе торгов 16 июля акции «Газпрома» на Мосбирже упали до 83,98 рубля — это минимум за всё время обращения бумаг с 2006 года.



Экономист и глава инвестиционно-аналитического сервиса Ex Cathedra Николай Корженевский объясняет The Insider, что это связано с потерей европейского рынка из-за санкций и отсутствием сопоставимой альтернативы — Китай не готов заменить Европу на выгодных для российской компании условиях.

«„Газпром“ — одна из компаний в России, которые наиболее пострадали от санкций. Те, кто говорит, что санкции неэффективны, часто не очень понимают, о чем говорят. Вот „Газпром“ как раз хороший пример. Компания де-факто убыточна. Раньше был рынок Европы, теперь его нет, и до сих пор „Газпром“ альтернативных рынков не нашел.

И я думаю, что последняя волна продаж связана с тем, что становится понятнее, что этих альтернативных рынков не будет. <...> Рынок так или иначе понимает, что на нормальных условиях проект „Силы Сибири — 2“ [газопровод из Западной Сибири в Китай] не осуществится. Такая перспективно депрессивная картина бизнеса „Газпрома“ является основной причиной того, что он дешевеет.

<...> В условиях войны мы сидим и наблюдаем, как ежедневно уничтожается российский ВВП, а вместе с ним — весь российский бизнес. Не в смысле отдельных компаний: „Газпром“ и ВТБ просто давно выделяются. Но на самом деле весь рынок, особенно в отсутствие пока еще девальвации рубля, — это один большой камень, который инвестор может повязать себе на шею и идти вместе с ним ко дну, если очень хочется».