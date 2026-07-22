Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.55

EUR

89.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

299

 

 

 

 

 

Новости

Цена акций «Газпрома» снизилась на 31,6% за год. Компания не нашла альтернативу европейскому рынку — экономист

The Insider
Иллюстрация к материалу

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 31,6%, пишут «Ведомости». К 12:39 мск 22 июля акции «Газпрома» торговались по 87,96 рубля, прибавив 2,13% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Объем торгов достиг 3,13 млрд рублей.

В ходе торгов 16 июля акции «Газпрома» на Мосбирже упали до 83,98 рубля — это минимум за всё время обращения бумаг с 2006 года. 

Экономист и глава инвестиционно-аналитического сервиса Ex Cathedra Николай Корженевский объясняет The Insider, что это связано с потерей европейского рынка из-за санкций и отсутствием сопоставимой альтернативы — Китай не готов заменить Европу на выгодных для российской компании условиях.

«„Газпром“ — одна из компаний в России, которые наиболее пострадали от санкций. Те, кто говорит, что санкции неэффективны, часто не очень понимают, о чем говорят. Вот „Газпром“ как раз хороший пример. Компания де-факто убыточна. Раньше был рынок Европы, теперь его нет, и до сих пор „Газпром“ альтернативных рынков не нашел.

И я думаю, что последняя волна продаж связана с тем, что становится понятнее, что этих альтернативных рынков не будет. <...> Рынок так или иначе понимает, что на нормальных условиях проект „Силы Сибири — 2“ [газопровод из Западной Сибири в Китай] не осуществится. Такая перспективно депрессивная картина бизнеса „Газпрома“ является основной причиной того, что он дешевеет.

<...> В условиях войны мы сидим и наблюдаем, как ежедневно уничтожается российский ВВП, а вместе с ним — весь российский бизнес. Не в смысле отдельных компаний: „Газпром“ и ВТБ просто давно выделяются. Но на самом деле весь рынок, особенно в отсутствие пока еще девальвации рубля, — это один большой камень, который инвестор может повязать себе на шею и идти вместе с ним ко дну, если очень хочется».

Ранее The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Китай готов поддержать строительство «Силы Сибири — 2» только при условии, что Россия будет продавать газ по ценам, близким к внутрироссийским. В противном случае китайские чиновники просили Москву больше не возвращаться к обсуждению проекта, утверждало издание.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте