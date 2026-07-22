Во Франции найден мертвым предполагаемый вербовщик Эпштейна

Во французском Коломбе обнаружили тело 69-летнего модельного скаута и фотографа Дэниела Сиада, которого связывали с делом повесившегося в тюрьме финансиста и секспреступника Джеффри Эпштейна, сообщает Le Parisien. Мужчина умер от остановки сердца в доме своего знакомого, где временно жил.

По данным издания, имя Сиада более двух тысяч раз встречается в опубликованных материалах по делу Эпштейна. Он поддерживал связь с финансистом вплоть до 2019 года. В их переписке обсуждались девушки, которых Сиад находил для Эпштейна в Восточной Европе и Скандинавии, некоторым из них было 15–17 лет.

Знакомые Сиада рассказали Le Parisien, что в последнее время он не работал и испытывал финансовые трудности. Сам он ранее отрицал какую-либо вину в связи с делом Эпштейна.



В 2008 году Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019 года его повторно задержали и обвинили в торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в склонении их к проституции. В том же году Эпштейна до суда нашли мертвым в тюремной камере.



В ноябре 2025 года комитет по надзору Палаты представителей конгресса США начал публиковать электронный архив Джеффри Эпштейна. В материалах дела фигурируют лидеры государств, миллиардеры и другие известные люди.