За 15 лет глобальный уровень смертности в результате ДТП снизился на 21%, несмотря на рост числа автомобилей - ВОЗ

Несмотря на то, что число автомобилей по всему миру растет и уже превысило миллиард, глобальный уровень смертности в ДТП снизился на 21% за период с 2011 по 2025 год, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Данные были представлены в понедельник в ходе заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по безопасности дорожного движения в Нью-Йорке.

«Этот прогресс показывает, что перемены возможны, когда страны инвестируют в безопасные дорожные системы. За последние 15 лет мы добились реального прогресса в сокращении смертности на дорогах, несмотря на резкий рост числа транспортных средств и значительные изменения в способах передвижения людей», — заявил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебреесус.

Несмотря на прогресс в этой области, за 2025 год 1,16 миллионов человек погибли в результате дорожных аварий. Половина из них - люди вне автомобилей: пешеходы, велосипедисты и т. д. ДТП остаются основной причиной смерти детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет. Снижение смертности по миру крайне неравномерно: в Европейском регионе ВОЗ снижение смертности составило 36%, в Западно-Тихоокеанском регионе — 15%, в Юго-Восточно-Азиатском регионе ВОЗ — 2%, в Северной и Южной Америке показатели не изменились, а в Африканском регионе ВОЗ смертность выросла на 17%.

Организация отметила, что меняется не только количество транспортных средств на дорогах, но и их пропорции и способы использования: так, развитие сервисов доставки привело к увеличению количества мотоциклов более чем втрое за 15 лет. Треть всех случаев гибели в ДТП приходится именно на мотоциклистов. Кроме того, за этот период появились новые виды транспорта, такие как электросамокаты, электровелосипеды или беспилотные такси, для которых в большинстве стран еще нет соответствующих правил.

В понедельник Генассамблея ООН приняла новую декларацию, направленную на снижение к 2030 году числа погибших и получивших серьезные травмы в результате ДТП на 50 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. Документ включает обязательства для стран-членов по созданию профильных ведомств по безопасности дорожного движения, совершенствование сбора и анализа данных, разработка и обеспечение соблюдения более строгого законодательства, а также приведение дорог, инфраструктуры и транспортных средств в соответствие с ключевыми стандартами безопасности. Декларация обязывает страны при выработке своей дорожной политики применять подход, ориентированный, что люди на дороге неизбежно совершают ошибки. Он предполагает создание более безопасных дорог, инфраструктуры, транспортных средств, ограничения скорости и нормы, учитывающие человеческий фактор.