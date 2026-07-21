Россия привязала компенсации за импорт дизеля к ценам Индии, которая одновременно удвоила стоимость экспортных пошлин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит государству компенсировать компаниям часть затрат на импорт дизельного топлива в Россию в период действия запрета на его экспорт. Компенсация будет предоставляться в форме налогового вычета по акцизу, если импортный дизель окажется дороже топлива на российском оптовом рынке.

Госдума приняла закон, который позволит государству компенсировать компаниям часть затрат на импорт дизельного топлива в Россию в период действия запрета на его экспорт. Компенсация будет предоставляться в форме налогового вычета по акцизу, если импортный дизель окажется дороже топлива на российском оптовом рынке.

Закон не означает, что Россия собирается закупать дизель именно в Индии или Сингапуре. Эти страны используются лишь как ценовые ориентиры. При этом выбор именно Индии выглядит необычно: в мировой торговле нефтепродуктами таким ориентиром чаще служат сингапурские котировки. Поэтому, по всей видимости, основным поставщиком будет именно Индия, однако закон это не устанавливает.

Отдельные правила предусмотрены для поставок из Беларуси. При расчете налогового вычета для них применяется коэффициент 0,9, тогда как для остальных поставок действует общий порядок.

Перед утверждением закона в финальных чтениях, 16 июля, стало известно, что Индия повысила экспортные пошлины на дизельное и авиационное топливо почти вдвое. Согласно уведомлению Министерства финансов Индии, во второй половине июля экспортная пошлина на дизельное топливо была повышена с 8,5 до 15,5 рупии за литр, а на авиационное топливо — с 7,5 до 14,5 рупии за литр. При этом экспортная пошлина на бензин была снижена с 4 до 2,5 рупии за литр.

По данным Kpler, с начала года Индия экспортировала в среднем 1 миллион баррелей нефтепродуктов в сутки, что составляет около 6% мировых морских поставок. На дизель пришлось 40% общего объема экспорта, на бензин — 26%, на авиационное топливо — 9%.

Индия — четвертый по величине центр нефтепереработки в мире. Более 85% необходимой нефти страна импортирует, при этом экспортирует значительные объемы переработанных нефтепродуктов.